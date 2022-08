Česká vláda zvažuje, že zruší podporu stavebného sporenia

Praha 17. augusta (TASR) - Česká vláda zvažuje možnosť, že by zmenila alebo úplne ukončila štátnu podporu stavebného sporenia. Pripustil to minister financií Zbyněk Stanjura v súvislosti so snahou hľadať úspory v rozpočte na budúci rok. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe s odvolaním sa na server Novinky.cz.



Podľa českého premiéra Petra Fialu je diskusia o zmene štátnej podpory stavebného sporenia na mieste. Je to podľa neho najlepšia cesta, ako nájsť pomoc najpotrebnejším. Konkrétny návrh zatiaľ nemajú.



Príspevok štátu k stavebnému sporeniu aktuálne predstavuje maximálne 2000 českých korún (približne 80 eur). Ročne to štát vyjde približne na štyri miliardy českých korún (približne 162 miliónov eur).



Podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne ČR Markéty Pekarovej Adamovej je debata na začiatku. "Doterajšia podpora by sa dala napríklad presmerovať na investície do energetických úspor, aby čo najviac domácností malo svoj nezávislý zdroj energie, ktorý je nielen ekologickejší, ale aj lacnejší," uviedla predsedníčka.



O zmene chcú diskutovať aj Piráti. Ich predseda Ivan Bartoš však uviedol, že trvajú na tom, aby ušetrené peniaze smerovali opäť na podporu bývania či na rekonštrukcie.



Ľudovci z KDU-ČSL však ukončenie štátnej podpory pri stavebnom a dôchodkovom sporení odmietli. Zmena by sa podľa nich mohla negatívne dotknúť 3,2 milióna ľudí. Kým sa nenájde iné riešenie, štátnu podporu podľa ľudovcov nie je možné zrušiť.



Podľa Asociácie českých stavebných sporiteľní by dôsledkom obmedzenia štátnej podpory mohol byť pokles záujmu o stavebné sporenie, čo by následne znížilo ponuku úverov na bývanie.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)