Česká zbrojárska skupina CZG chce posunúť Colt na nové trhy

Praha 13. septembra (TASR) - Český výrobca zbraní Česká zbrojovka Group (CZG) má podľa vlastných slov po nedávnej akvizícii spoločnosti Colt Holding Company potenciál stať sa hlavným hráčom na globálnom trhu so zbraňami a oživiť legendárnu americkú značku.



Akcie CZG, ktoré boli kótované na akciovom trhu vlani v októbri, tento rok v Prahe stúpli až o 60 %, pretože investori uvítali solídny rast tržieb a kúpu americkej spoločnosti Colt v hodnote 222 miliónov USD (187,48 milióna eur), ktorá bola oznámená vo februári a dokončená v máji. Vďaka tomu sa CZG stáva konkurentom popredných amerických firiem, ako sú Smith & Wesson a Sturm, Ruger & Company.



Spoločnosť Colt so závodmi v USA a Kanade poskytne CZG kapacitu na rozšírenie výroby nad rámec svojej hlavnej továrne v Českej republike a umožní jej uchádzať sa o armádne zákazky v USA, pretože bude spĺňať regulačné predpisy „Buy America“.



Cieľom CZG je v priebehu niekoľkých rokov takmer zdvojnásobiť kombinované tržby CZG a Colt, ktoré vlani dosiahli odhadom 570 miliónov USD, čím sa vyrovná ročným čistým tržbám spoločnosti Smith & Wesson vo výške 1,1 miliardy USD v predchádzajúcom fiškálnom roku.



V roku 2020 sa Spojené štáty podieľali 66 % na ročných tržbách českej zbrojárskej skupiny, a to najmä vďaka predaju zbraní jednotlivcom a policajným oddeleniam pod značkami CZ (Česká Zbrojovka), Dan Wesson a Brno Rifles.



„Colt je dôležitým krokom v realizácii našej vízie dosiahnuť do roku 2025 príjem 1 miliardu eur,“ povedal predseda predstavenstva CZG Jan Drahota. „Budeme premýšľať, ako zabezpečiť, aby bola značka ešte väčšia, ako je teraz, a predstaviť ju širším trhom."



Časť tlaku môže prísť zo strany investorov. Príjmový cieľ sa zdá byť pre niektorých analytikov ambiciózny a bude vyžadovať investície skupiny CZG, ktorej korene siahajú do obdobia pred druhou svetovou vojnou.



Americká spoločnosť, ktorú založil Samuel Colt, vyrobila jeden z prvých revolverov. Ale v roku 2015 musela podať žiadosť o ochranu pred veriteľmi po sérii prešľapov a strate kľúčovej zmluvy s americkou armádou. Tieto problémy umožnili súperom zvýšiť svoje podiely na trhu v USA na úkor Coltu, aj keď ten v roku 2016 vyšiel z bankrotu a vlani sa jeho príjmy zvýšili o štvrtinu.



CZG použila výnosy z prvotnej verejnej ponuky (IPO) akcií a emitovala dlhopisy na financovaní dohody s Coltom. Svoje investičné plány načrtne neskôr v tomto roku. Budú zahŕňať prípadne uvedenie nových produktov a investovanie do inovácií v hlavnej továrni spoločnosti Colt vo West Hartforde, v Connecticute, povedal Drahota.



Inovácie budú tiež znamenať „rozšírenie kapacity z dôvodu nedostatočných investícií v minulosti“, povedal.



Česká zbrojárska skupina podľa neho zvažuje tiež, či bude v USA vyrábať niektoré výrobky CZG, ktoré sa s výrobkami Colt len málo prekrývajú.



Približne polovica tržieb spoločnosti Colt v roku 2020 pochádzala z rozsiahleho amerického armádneho segmentu (military and law enforcement,M&LE) a Drahota uviedol, že vidí „obrovský priestor“ na rast značky na globálnych civilných trhoch a trhoch M&LE.



Spoločnosť CZG, ktorej prevádzkový zisk vlani vzrástol o 12 %, doteraz konkurovala predovšetkým európskym skupinám, ako sú belgická FN Herstal, talianska Beretta či Glock Gesellschaft z Rakúska. Minulý rok uzavrela obchody s českou armádou a orgánmi činnými v trestnom konaní v Brazílii a Keni, ako aj zmluvy s maďarskou armádou.



Kúpou Coltu sa okrem iného môže dostať ku kontraktom od britskej a kanadskej armády. Drahota uviedol, že sa bude naďalej presúvať k pokročilejším zbraniam podľa požiadaviek vojenských zákazníkov. Skupina CZG vlani získala menšinový podiel v spoločnosti Spuhr i Dalby AB, švédskej firme, ktorá sa venuje výrobe optických montážnych riešení pre zbrane.



(1 EUR = 1,1841 USD)