Praha 29. júna (TASR) - České aerolínie SmartWings v pondelok oznámili, že budú prepúšťať. Do februára 2021 by mohli zrušiť až 600 pracovných miest v dôsledku krízy, ktorú vyvolali blokády a obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu.



Dopravca, ktorý má približne 2500 zamestnancov a prevádzkuje flotilu 50 lietadiel najmä na európskych linkách, rokuje s českou vládou o štátnej pomoci. Vláda v Prahe rozšírila svoj program pomoci aj na všetky dopravné spoločnosti.



Aerolínie SmartWings, v ktorých majú kontrolný podiel jej zakladateľ Jiří Šimáně a čínska štátna investičná spoločnosť CITIC, ale v pondelok uviedli, že o prepustení prvých 29 ľudí už diskutovali s odborovými zväzmi.



Portál idnes.cz v tejto súvislosti napísal, že minister dopravy Karel Havlíček v predchádzajúcich vyjadreniach podmienil pomoc pre SmartWings ich premenovaním na ČSA a udržaním 2500 zamestnancov. To však padlo v okamihu, keď sa program štátnych garancií rozšíril na všetky dopravné firmy.



"Pokiaľ budú dopravné spoločnosti čerpať zo štandardných programov, žiadne špecifické požiadavky voči konkrétnym firmám mať nemôžeme," povedal pred rokovaním kabinetu Havlíček.



Krátko po vyhlásení rozšírenia štátnych garancií na dopravné firmy tak aerolinky SmartWings oznámili hromadné prepúšťanie, ktoré by sa malo týkať pilotov, stevardov, prevádzkových aj administratívnych pracovníkov.



"Čaká nás najťažšie obdobie za čas našej existencie. Aby sme spoločnosť zachránili, musíme pristúpiť k uskutočneniu bolestných, ale nevyhnutných opatrení. Odvetvie leteckej prepravy čelí najväčšej kríze v histórii a našou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby sa skupina SmartWings udržala na trhu a mohla tak zabezpečiť zamestnanie a perspektívu čo možno najväčšiemu počtu našich zamestnancov," vyhlásil Šimáně, ktorý je predsedom predstavenstva.