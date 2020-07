České aerolínie Smartwings začínajú prvú vlnu prepúšťania

Praha 14. júla (TASR) - V stredu 15. júla sa v českej leteckej spoločnosti Smartwings Group, do ktorej spadajú aj České aerolínie (ČSA), začne prvá vlna prepúšťania. A to napriek nároku na vládnu koronavírusovú podporu.



"Zo spoločnosti Smartwings prepustia tento týždeň 50 pilotov, 75 stevardov a letušiek a 45 ľudí z administratívy," povedal pre server Lidovky.cz podpredseda OOZS Petr Ježek. Podľa neho ďalších asi 120 zo 190 palubných sprievodcov opustí aj ČSA.



V dôsledku krízy spojenej s pandémiou nového koronavírusu by malo firmu opustiť celkovo 600 zamestnancov. V celej skupine momentálne pracuje približne 2500 ľudí, z ktorých veľká časť pristúpila na zníženie úväzku. O prácu palubného sprievodcu prišli okrem toho aj desiatky ľudí, ktorí sa do spoločnosti Smartwings vracajú sezónne.