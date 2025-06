České banky ponúkajú obrátenú hypotéku, bez nehnuteľnosti

Praha 21. júna (TASR) - Nedostatok nehnuteľností na českom trhu a vysoký dopyt po nich komplikujú život ľuďom, ktorí chcú financovať nákup bytu hypotékou. Vlastníci ich pre zdĺhavé procesy odmietajú a uprednostňujú tých, ktorí majú pripravenú hotovosť. Časť bánk preto ponúka obrátený model hypotéky. Ten by mal ich klientov na trhu zvýhodniť. Informoval o tom server novinky.cz.



„Obrátená“ hypotéka funguje tak, že banka najskôr schváli ľuďom peniaze. Následne im určí lehotu, počas ktorej môžu hľadať vhodnú nehnuteľnosť. Tá sa pohybuje od deviatich mesiacov do troch rokov v závislosti od konkrétnej banky. Potom, ako byt alebo dom nájdu, môžu hypotéku začať čerpať a splácať. Musia však počítať s tým, že ak neuspejú, zaplatia poplatok. Ten sa najčastejšie pohybuje v dolnej časti desiatok tisíc korún.



„Klient už vopred vie, akú veľkú hypotéku má a na akú nehnuteľnosť teda dosiahne,“ zhrnul výhody Miroslav Zetek, člen predstavenstva ČSOB Hypoteční banky. „Na trhu sa tak v podstate dostáva na úroveň kupca s hotovosťou,“ dodal.



ČSOB sa v máji stala zatiaľ posledným finančným domom, ktorý túto hypotéku zaviedol. Okrem nej takúto hypotéku ponúkajú ešte tri banky - Komerční banka, Raiffeisenbank a od konca minulého roka aj UniCredit Bank.



Úrokové sadzby sa pri týchto úveroch zhodujú s bežnou hypotékou. Možné je aj využitie fixácie. Tá však začína bežať už vo chvíli schválenia úveru. Ak si klient vezme fixáciu na tri roky a dva roky hľadá nehnuteľnosť, do zmeny sadzby mu zostane iba rok.



Podľa Davida Eima, podpredsedu predstavenstva hypotekárneho sprostredkovateľa Gepard Finance, má produkt zmysel najmä v období, keď dopyt po nehnuteľnostiach výrazne presahuje ponuku. Predávajúci v takomto prípade často uprednostnia záujemcov s vlastnými peniazmi. Ľudia s hypotékou pre nich predstavujú neistotu, keďže musia čakať aj niekoľko týždňov, než im banka peniaze schváli. „Obrátená hypotéka dokáže proces v banke skrátiť napríklad z troch týždňov na niekoľko dní,“ povedal Eim.



Najväčší dopyt zaznamenala obrátená hypotéka v období končiacich extrémne nízkych úrokových sadzieb okolo 2 %. Vtedy si klienti chceli týmto spôsobom lacné úvery poistiť. „V tejto chvíli je záujem už nižší, pretože klienti očakávajú stagnáciu, prípadne nízky pokles sadzieb, napriek tomu ide stále o produkt, o ktorý je vysoký záujem,“ povedal Ondřej Šuchman, manažér hypoték skupiny Komerčnej banky. Hovorca UniCredit Bank Petr Plocek dodal, že rastúci záujem eviduje banka pri klientoch z veľkých krajských miest.