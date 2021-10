České banky poskytli za tri kvartály hypotéky v rekordnej hodnote

Praha 20. októbra (TASR) - České banky poskytli za tri kvartály tohto roka úvery na bývanie v rekordnej hodnote 323 miliárd Kč (12,66 miliardy eur). Poukazuje na to septembrový Fincentrum Hypoindex, ktorý zverejnil server e15.cz.



Samotný september však priniesol výrazné ochladenie, keďže v tomto mesiaci si ľudia zobrali hypotéky "iba" za 30,5 miliardy Kč. To je najnižšia mesačná hodnota poskytnutých hypotekárnych úverov v Česku od februára tohto roka. Napríklad, v porovnaní s augustom je to takmer o 10 % menej. Ako uviedli analytici, dôvodom sú najmä rastúce hypotekárne sadzby.



"Ako sa pomaly zvyšujú úrokové sadzby, tak rovnakým tempom sa znižujú počty a objemy poskytnutých úverov. Stále však platí, že aj tieto klesajúce čísla sú v porovnaní s hodnotami v minulom roku rekordné," povedal hypotekárny analytik spoločnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.



Aj keď oproti augustu sa hypotekárny trh spomalil, v porovnaní so septembrom minulého roka je trh objemovo o 40 % silnejší a samotných hypoték si ľudia zobrali takmer o štvrtinu viac. "V auguste však objemy medziročne vzrástli až o 75 % a počty o viac než polovicu. Zdá sa teda, že hypotekárny trh s rastom úrokových sadzieb brzdí," dodal Sýkora.



Prudšie ochladenie hypotekárneho trhu však v najbližšom období pravdepodobne nenastane. "V krátkom období môže obava z rastu sadzieb donútiť niektoré domácnosti urýchliť žiadosť o hypotéku a objemy poskytnutých hypoték tak môžu napriek rastúcim sadzbám zostať nadštandardné," myslí si hlavný ekonóm Českej bankovej asociácie Jakub Seidler. Rok 2021 tak z pohľadu nových hypoték bude podľa neho jednoznačne rekordný a bude dlho trvať, než sa ho podarí prekonať.



Čo sa týka mesačných objemov, rekordy z jarného obdobia, keď objem hypoték prekonával mesačne 40 miliárd Kč, tlačí nadol rast sadzieb. Priemerná sadzba hypoték išla podľa Fincentrum Hypoindex nahor z 2,32 % na 2,43 %.



"Je iba otázkou, ako rýchlo sa priblíži k hranici 3 %," uviedol Sýkora. Ako dodal, vzhľadom na to, že ponukové sadzby jednotlivých bánk v súčasnosti túto hodnotu dávno prekročili a dnes sa už blížia k hranici 4 % a Fincentrum Hypoindex reaguje s oneskorením dva až tri mesiace, je jasné, že aj priemerná sadzba poskytnutých hypoték bude čoskoro tieto hodnoty atakovať.



(1 EUR = 25,519 CZK)