České banky prognózujú tento rok pokles ekonomiky ČR o 7,5 %

Praha 23. júla (TASR) - Česká ekonomika klesne v tomto roku o 7,5 %. V nasledujúcom roku by sa potom hrubý domáci produkt (HDP) Česka mal zvýšiť o 5,3 %. Vyplýva to z prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnila Česká banková asociácia (ČBA).



Podľa expertov bánk, z ktorých odhadu prognóza vychádza a na ktorých sa odvolal server novinky.cz, najvýraznejší pokles HDP nastal v 2. kvartáli. V roku 2021 by malo nastať ekonomické oživenie, avšak na úroveň roka 2019 sa česká ekonomika vráti najskôr v roku 2022.



"Reštart ekonomiky sa bude odvíjať od obnovenia dôvery firiem aj domácností. Naďalej je však veľkým rizikom slabý zahraničný dopyt," uviedla ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská.



Podľa ČBA je pre českú ekonomiku zásadné, že odhadovaný pokles nemeckej ekonomiky je miernejší než eurozóny ako celku. Európska komisia očakáva pokles nemeckého HDP zhruba o 6 %. "Pre Česko je, samozrejme, kľúčové, čo sa v budúcich mesiacoch a dvoch až troch rokoch odohrá v automobilovom priemysle, ktorý je zasiahnutý nielen momentálnym dvojciferným poklesom dopytu," dodal hlavný ekonóm ČBA Miroslav Zámečník.



Ekonómovia bánk okrem toho očakávajú, že tento a budúci rok bude pokračovať rast miery nezamestnanosti. V tomto roku vzrastie na 4,4 %, v budúcom roku na 5,1 %.



Ako povedal analytik ČSOB Petr Dufek, rýchlosť, s akou nezamestnanosť porastie, sa bude do značnej miery odvíjať od pokračovania kurzarbeitu, ktorý umožňuje firmám udržať zamestnanosť aj v čase nízkych objednávok. "Situácia na trhu práce sa obráti k lepšiemu najskôr v druhom polroku budúceho roka," uzatvoril Dufek.