České banky v marci výrazne zdvihli úročenie hypoték
Autor TASR
Praha 11. apríla (TASR) - České banky výrazne zvýšili v marci úročenie hypoték. Podľa analytikov tak zareagovali na ekonomické dôsledky konfliktu na Blízkom východe. Na základe ukazovateľa Swiss Life Hypoindex vzrástla k začiatku tohto mesiaca priemerná ponuková sadzba na 5,18 %, čo predstavuje medzimesačný rast o 0,29 percentuálneho bodu. To znamená najvýraznejšiu zmenu za posledné obdobie. Informoval o tom server novinky.cz.
„Hypotekárny trh zažil v poslednom mesiaci najvýraznejší rast úrokových sadzieb od leta 2022. Index sa tak po dlhšom období opäť dostal nad hranicu 5 %,“ povedal analytik spoločnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Rast sadzieb sa podľa neho okamžite premieta do mesačných splátok nových úverov, ktoré sa zvyšujú o stovky korún. Pre domácnosti plánujúce nové bývanie to znamená ďalšie zhoršenie dostupnosti hypotekárneho financovania.
Hypoindex odráža aktuálnu priemernú ponukovú sadzbu hypotéky pre 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Najvýraznejšie zdraženie podľa Sýkoru zasiahlo úvery s trojročnou a päťročnou fixáciou sadzby. Pri trojročnej o 38 a pri päťročnej o 35 bázických bodov.
„Práve tieto fixácie patria dlhodobo k najžiadanejším, čo dôsledky rastu ešte zosilňuje,“ podotkol analytik. Banky podľa neho viac zohľadňujú náklady na financovanie a zároveň si chránia svoje úrokové marže.
Ďalší vývoj bude podľa analytikov závisieť najmä od menovej politiky a makroekonomických dát v nasledujúcich mesiacoch. Vojna na Blízkom východe zvýšila nervozitu na finančných trhoch. Investori v takom prostredí zohľadňujú riziko vyššej inflácie, čo sa následne premieta aj do úrokových sadzieb.
