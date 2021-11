České banky zhoršili odhad vývoja ekonomiky, inflácia bude vyššia

Praha 11. novembra (TASR) - Česká banková asociácia (ČBA) zhoršila vyhliadky vývoja českého hospodárstva. Podľa najnovšej prognózy by rast mal byť nižší, než ekonómovia predpokladali v lete a spotrebiteľské ceny by mali rásť dramatickejšie. Podľa analytikov budú naďalej rásť aj úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch, čo znamená, že bývanie bude pre mnohých ľudí drahšie. Informoval o tom server iDNES.cz.



"Situácia sa nevyvíja priaznivo. Od poslednej makroekonomickej prognózy sa ukázalo, že problémy v globálnych subdodávateľských vzťahoch sa prejavili aj v českej ekonomike. Podobné ťažkosti očakávame aj v budúcom roku," uviedol hlavný ekonóm ČBA Jakub Seidler počas prezentácie makroekonomickej prognózy.



Ekonómovia ČBA najnovšie očakávajú rast českej ekonomiky v budúcom roku tesne pod 4 %. V augustovej prognóze ešte počítali s rastom výrazne nad 4 %. Čo sa týka tohtoročného posledného štvrťroka, ČBA očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie iba o 0,1 %.



Výzvou bude aj inflácia. Obyvatelia Českej republiky môžu očakávať ďalšie osekávanie úspor, ktoré nazhromaždili počas pandémie nového koronavírusu. Pre vysoký rast spotrebiteľských cien budú klesať aj reálne mzdy. Inflácia by podľa analytikov ČBA mala tento rok dosiahnuť 3,8 % a v budúcom roku sa dostane nad 5 %.



Zaostáva aj spotreba. Ako uviedol analytik Jaromír Šindel zo Citibank, Čechov doženie obrovský rast cien energií aj zadlženosť domácností. "Ten hlavný rast cien energií, aj v dôsledku krachu dodávateľa Bohemia Energy, nás ešte iba čaká. Problém majú najmä reštaurácie, spotreba v službách klesla totiž najvýraznejšie," povedal.



Vyššie budú podľa všetkého aj úrokové sadzby. V roku 2022 sa má hlavná úroková sadzba Českej národnej banky (ČNB) dostať až na 3,5 %. To sa odrazí na raste sadzieb hypotekárnych úverov. Dlžníci si tak budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka.



"Rast úrokových sadzieb z minulých mesiacov je pri pohľade do minulosti extrémny. Úverová dynamika českých domácností sa preto v budúcom roku zmierni. To, čo však bude zrejme rásť, budú úvery firemnému sektoru," okomentoval makroekonomickú prognózu ČBA Jakub Seidler.



Podľa ekonómov z ČBA čaká novovznikajúcu vládu náročné obdobie. Ak má Česko zostať v porovnaní s vyspelými ekonomikami konkurencieschopné, bude musieť pristúpiť k výrazným reformám. Vláda by okrem toho mala zredukovať objem dlhu.



Jedným z mála pozitívnych bodov makroekonomickej prognózy je vývoj na pracovnom trhu. Tomu podľa analytikov pomohli záchranné balíčky a miera nezamestnanosti tak klesá. Podobný vývoj sa dá očakávať aj v ďalších mesiacoch.