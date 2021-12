České cestovné kancelárie prišli o miliardy

Praha 11. decembra (TASR) - Väčšina českých cestovných kancelárií zažila vlani jeden z najhorších rokov firemnej histórie. Tie, ktoré sa spoliehajú na príjazdový cestovný ruch, najmä na ázijské trhy, spadli vlani prakticky na nulu. Výrazne lepšie si však nepočínali ani tie, ktoré vozia klientov na zájazdy do zahraničia. Ich medziročný prepad dosiahol takmer 90 %. O niečo lepšie dopadli iba cestovné kancelárie, ktoré sa špecializujú na oblasť Stredomoria. V ich prípade sa prepad pohyboval okolo 70 %. Poukázal na to podpredseda českej Asociácie CK Jan Papež, na ktorého sa odvolal server e15.cz.



Skokový pád spôsobený pandémiou nového koronavírusu je viditeľný napríklad v prípade cestovnej kancelárie Čedok. Tej sa tržby v minulom roku prepadli z 2,8 miliardy Kč (110,39 milióna eur) na 553 miliónov Kč a ročnú stratu firma prehĺbila z 98 miliónov na 143 miliónov Kč.



Aj priamy partner českého pavilónu na Svetovej výstave Expo v Dubaji, cestovná kancelária BonTon, evidoval v roku 2020 pokles tržieb, a to zo 66 miliónov na 15 miliónov Kč. Z miliónového zisku sa zároveň stala dvojmiliónová strata.



O niečo lepšie dopadla cestovná kancelária Eso Travel. Tej klesli tržby takmer zo 400 miliónov na 321 miliónov Kč. Navyše firma zostala v zisku, ktorý dosiahol takmer 5 miliónov Kč.



Dôsledky pandémie nového koronavírusu pocítila aj najväčšia cestovná agentúra Invia, hospodárske výsledky však zatiaľ nezverejnila. "Úspešný rok to pre nás nebol, ľudia sa báli cestovať. V tomto roku sa situácia zlepšila, prispelo k tomu najmä očkovanie," povedala hovorkyňa agentúry Andrea Řezníčková. Dopyt je najmä po priamych letoch do Dominikánskej republiky alebo na Zanzibar. Zároveň dodala, že na Vianoce a Silvestra sa obľuba zájazdov pomaly vracia späť na úroveň spred pandémie. Z teplých krajín vedie Egypt, ďalej sú to Spojené arabské emiráty alebo Maldivy.



V tomto roku vycestovali do zahraničia takmer 4 milióny Čechov, čo je iba o 700.000 menej než v predpandemickom roku 2019. Problémom však je, že tí, ktorí vycestovali na zájazd s niektorou z cestovných kancelárií, zvyčajne "iba" využili už skôr zakúpený zájazd. Na budúci rok však bude situácia iná. Klienti si budú musieť za zájazdy zaplatiť, takže sa dá iba ťažko odhadnúť, koľko ich do tejto neistoty pôjde, priznáva Papež.



Aj keď pandémia vysala úspory z mnohých cestovných kancelárii, ku konsolidácii na českom trhu vo veľkom rozsahu nedochádza. Zatiaľ došlo iba k jednému významnému pohybu na trhu, ten však nevyvolala pandémia. Od mája minulého roka spadajú najväčší hráči na českom trhu - CK Fischer a Exim Tours - pod jedného majiteľa, nemeckú skupinu Rewe.



Podľa Papeža však trh toto spojenie podcenil. Ako povedal, vznikol moloch s negatívnym vplyvom napríklad v otázke poistenia. Narážal na dojednanú bankovú záruku, vďaka ktorej podriadená cestovná divízia Der Touristik vyriešila povinné poistenie proti úpadku pre Fischer a Exim.



Drvivá väčšina cestovných kancelárií v Česku sa však o takého silného majiteľa oprieť nemôže, povedal Papež. Ako dodal, paradoxne tak veľké množstvo z nich môže zahubiť nie minuloročný útlm, ale neschopnosť získať povinné poistenie proti úpadku. Kontrakty sa zvyčajne končia práve teraz na prelome rokov.