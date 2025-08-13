< sekcia Ekonomika
České dráhy budú mať ako prvé lokomotívy Vectron s rýchlosťou 230 km/h
Prvých 20 lokomotív by ČD mali dostať do konca roka, ďalších 30 potom do konca roka 2026.
Autor TASR
Praha 13. augusta (TASR) - České dráhy (ČD) budú mať do konca roka 20 vysokorýchlostných lokomotív Vectron s maximálnou rýchlosťou 230 km/h. Ako v stredu uviedol hovorca ČD Filip Medelský, český dopravca bude prvým na svete, ktorý bude mať tieto lokomotívy vo svojej flotile. Celkovo ich má objednaných 50, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Prvých osem vysokorýchlostných lokomotív by Českým dráham mal výrobca Siemens Mobility dodať do konca septembra. „Moderné európske lokomotívy Vectron od firmy Siemens máme v našej flotile už niekoľko rokov a aktuálne ich prevádzkujeme 61. Teraz začíname preberať ich ďalšiu generáciu s maximálnou rýchlosťou 230 km/h. České dráhy budú prvým dopravcom na svete, ktorý bude mať tieto vysokorýchlostné Vectrony vo flotile,“ uviedol generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.
Prvých 20 lokomotív by ČD mali dostať do konca roka, ďalších 30 potom do konca roka 2026. Dopravca ich plánuje nasadiť na najmodernejšie súpravy ComfortJet či Railjet, ktoré budú obsluhovať medzištátne diaľkové linky do Nemecka, Rakúska, Dánska či Maďarska, kde už sú alebo sa ešte len pripravujú traťové úseky s rýchlosťou 200 km/h alebo vyššou. V budúcnosti budú podľa ČD nasadené aj na prvé úseky českých vysokorýchlostných tratí.
„Viacsystémové lokomotívy Siemens Vectron s maximálnou rýchlosťou 230 km/h predstavujú technologickú špičku v oblasti interoperabilnej železničnej dopravy. Sú vhodné na prevádzku na konvenčných aj vysokorýchlostných tratiach naprieč Európou a sme hrdí, že prvé lokomotívy s touto rýchlosťou budú vo flotile českého zákazníka,“ komentoval dodávku generálny riaditeľ Siemens Mobility ČR Roman Kokšal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Prvých osem vysokorýchlostných lokomotív by Českým dráham mal výrobca Siemens Mobility dodať do konca septembra. „Moderné európske lokomotívy Vectron od firmy Siemens máme v našej flotile už niekoľko rokov a aktuálne ich prevádzkujeme 61. Teraz začíname preberať ich ďalšiu generáciu s maximálnou rýchlosťou 230 km/h. České dráhy budú prvým dopravcom na svete, ktorý bude mať tieto vysokorýchlostné Vectrony vo flotile,“ uviedol generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.
Prvých 20 lokomotív by ČD mali dostať do konca roka, ďalších 30 potom do konca roka 2026. Dopravca ich plánuje nasadiť na najmodernejšie súpravy ComfortJet či Railjet, ktoré budú obsluhovať medzištátne diaľkové linky do Nemecka, Rakúska, Dánska či Maďarska, kde už sú alebo sa ešte len pripravujú traťové úseky s rýchlosťou 200 km/h alebo vyššou. V budúcnosti budú podľa ČD nasadené aj na prvé úseky českých vysokorýchlostných tratí.
„Viacsystémové lokomotívy Siemens Vectron s maximálnou rýchlosťou 230 km/h predstavujú technologickú špičku v oblasti interoperabilnej železničnej dopravy. Sú vhodné na prevádzku na konvenčných aj vysokorýchlostných tratiach naprieč Európou a sme hrdí, že prvé lokomotívy s touto rýchlosťou budú vo flotile českého zákazníka,“ komentoval dodávku generálny riaditeľ Siemens Mobility ČR Roman Kokšal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)