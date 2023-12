České dráhy chcú testovať bionaftu z rastlinných olejov

Bratislava 25. decembra (TASR) - České dráhy (ČD) budú v spolupráci s českým Výskumným ústavom železničným, spoločnosťami Orlen Unipetrol a PESA testovať bionaftu z odpadových tukov a rastlinných olejov. Cieľom spoločného výskumného projektu, ktorý je rozvrhnutý do rokov 2024 až 2025, je overiť použiteľnosť tejto bionafty v osobných motorových jednotkách a následne jej nasadenie v bežnej prevádzke. Informoval o tom Tomáš Rada zo spoločnosti Orlen Unipetrol RPA.



Táto aktivita zapadá do stratégie Českých dráh v oblasti znižovania emisií a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a je v súlade so smernicou Európskej únie RED III, ktorou sa zvýšil cieľ úspory skleníkových plynov zo šesť percent v roku 2019 na 14,5 % v roku 2030. "Je tiež v súlade s národným plánom čistej mobility Ministerstva dopravy ČR," uviedol člen predstavenstva ČD Jiří Ješeta.



Palivo s podielom hydrogenačne upraveného rastlinného oleja (HVO), dodá spoločnosť Orlen, ktorá pripraví jednotlivé zmesi vo svojom výrobnom areáli v Pardubiciach.



"Do roku 2030 chceme znížiť naše emisie uhlíka o 25 % a najneskôr do roku 2050 chceme byť emisne neutrálni. Jednou z kľúčových oblastí na naplnenie týchto cieľov je vývoj a zavedenie kvapalných biopalív a alternatívnych pohonov, ktorým je napríklad tiež vodík do cestnej a železničnej dopravy," povedal člen predstavenstva skupiny Orlen Unipetrol Tomáš Herink.



"Používaním tohto obnoviteľného, a teda udržateľného paliva, ktoré sa vyrába chemickým spracovaním odpadových tukov a rastlinných olejov, dochádza k výraznému zníženiu emisií oxidu uhličitého," dodal Herink.