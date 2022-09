České dráhy: Pre hraničné kontroly sa medzištátne vlakové spoje zdržia

Bratislava 27. septembra (TASR) - Pre hraničné kontroly sa medzištátne vlakové spoje na slovensko-českej hranici zdržia. Uviedol to Petr Šťáhlavský, hovorca akciovej spoločnosti České dráhy (ČD) v súvislosti s pondelkovým (26. 9.) zavedením hraničných kontrol.



"V súvislosti s nariadením (českej) vlády a zavedením dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom sa budú České dráhy riadiť v pohraničných prechodových staniciach pokynmi Polície ČR. Vlaky do vnútrozemia odídu po súhlase Polície ČR po vykonaní kontroly. V súčasnej dobe je ťažké odhadovať dĺžku pobytu v pohraničných staniciach a oneskorenie v jazde. Odhadujeme však, že by sa zdržanie mohlo pohybovať okolo 15 minút v závislosti na obsadenosti jednotlivých spojov," spresnil.



Aktuálne informácie o jazde vlakov a opatreniach budú podľa neho k dispozícii napríklad na webe ČR alebo v aplikácii Môj vlak. Cestujúci by preto mali sledovať aktuálne informácie na uvedených informačných kanáloch.



"Ospravedlňujeme sa za prípadné zdržanie a komplikácie. České dráhy v spolupráci s Políciou ČR sa budú snažiť minimalizovať dopady kontrol na cestujúcich. Žiadame preto cestujúcich o súčinnosť, ktorí sa môžu na kontrolu pripraviť a prispieť k rýchlemu odbaveniu vlakov na hraniciach," dodal Šťáhlavský.



Česká vláda 26. septembra schválila nariadenie o dočasnom zavedení kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Platiť začne o polnoci zo stredy (28. 9.) na štvrtok. Nariadenie je v prvej fáze schválené na desať dní, potom vláda rozhodne o možnom predĺžení. Český premiér Petr Fiala v pondelok uviedol, že opatrenie bude v platnosti na nevyhnutne dlhú dobu.