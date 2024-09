České dráhy prepravili o 2,5 milióna cestujúcich viac než vlani

Praha 9. septembra (TASR) - České dráhy (ČD) prepravili za prvých šesť mesiacov tohto roka 82 miliónov cestujúcich, čo je približne o 2,5 milióna cestujúcich viac než za rovnaký čas vlani. Spoločnosť to v pondelok uviedla v tlačovej správe s tým, že počet ľudí, ktorí cestujú Českými dráhami, trvalo rastie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Okrem počtu cestujúcich narástol aj prepravný výkon a priemerná prepravná vzdialenosť sa predĺžila o 2,4 kilometra. Približne 82 miliónov cestujúcich prešlo viac než 3900 kilometrov.



"Prvá polovica tohto roka potvrdzuje dlhodobý trend rastúceho záujmu o železničnú dopravu na diaľkových linkách. V porovnaní s prvou polovicou roka 2023 sme prepravili zhruba o 2,5 milióna cestujúcich viac a prepravný výkon je vyšší o 305 miliónov osobokilometrov," spresnil generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.



Najväčší nárast, ktorý sa podľa jeho slov pohybuje v desiatkach percent, je na medzištátnych diaľkových linkách, ktoré spájajú Prahu s Viedňou, Berlínom, Hamburgom a Drážďanmi, teda na spojoch Berliner a Vindobona. Pri domácich spojoch podľa dopravcu narástol dopyt najmä na linkách, kde spoločnosť nasadila nové vlaky. Ide napríklad o spoje medzi Prahou a Brnom, Ostravou či Českými Budějovicami.



Podľa českého národného dopravcu pretrváva pocovidový trend práce z domu alebo pracovných videokonferencií, ktorý ovplyvňuje dopyt po dochádzaní do zamestnania a na služobné cesty. Väčší záujem, naopak, spoločnosť sleduje pri voľnočasovom cestovaní. "To sa prejavuje napríklad v pravidelnom posilňovaní spojov pre futbalových a hokejových fanúšikov alebo v záujme o medzištátne turistické cesty," dodal hovorca ČR Petr Šťáhlavský.