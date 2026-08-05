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České dráhy prepravili za 1. polrok najviac ľudí od roku pred covidom
Počet cestujúcich sa medziročne zvýšil takmer o sedem percent.
Autor TASR
Praha 5. augusta (TASR) - V prvom polroku roka 2026 prepravili České dráhy (ČD) 85,5 milióna cestujúcich, čo je o 5,5 milióna viac než počas rovnakého obdobia vlani. Ide o najvyšší počet cestujúcich v tomto období od predcovidového roka 2019. Ťahúňom rastu bola podľa ČD najmä vnútroštátna doprava. Zvýšený záujem o cestovanie vlakom si český národný dopravca vysvetľuje okrem iného aj zdražením pohonných látok. ČD o tom informovali v stredu v tlačovej správe, píše spravodajkyňa TASR.
„Zásadný nárast počtu prepravených cestujúcich dokazuje, že naše rozhodnutie investovať do moderných vlakov bolo správne. Potvrdzuje sa to všade tam, kde nové vlaky nasadzujeme. Česká železnica má potenciál vrátiť sa na úroveň pred koronavírusovou pandémiou aj ďalej rásť,“ uviedol generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.
Počet cestujúcich sa medziročne zvýšil takmer o sedem percent. Najviac ich pribudlo v regionálnej doprave a na vybraných diaľkových linkách. Vo všeobecnosti však medzištátna doprava stagnovala. Cez hranice cestovali takmer tri milióny ľudí, teda podobný počet ako vlani.
Väčšiemu záujmu podľa ČD bránia dlhodobé výluky s obmedzením dopravy a prestupom na náhradnú dopravu. Ako podotkol hovorca ČD Petr Šťáhlavský, platí to napríklad pre ročnú výluku na trati v úseku Vsetín - Púchov. Negatívne dôsledky majú podľa neho aj ďalšie výluky, ktoré spôsobujú meškanie vlakov či už v ČR alebo okolitých štátoch. Naopak, záujem o cestovanie podľa jeho slov podporil jednak vyšší komfort pre cestujúcich v nových vlakoch, nové služby či zvýšenie cien pohonných látok. Tie zdraželi v reakcii na krízu na Blízkom východe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Zásadný nárast počtu prepravených cestujúcich dokazuje, že naše rozhodnutie investovať do moderných vlakov bolo správne. Potvrdzuje sa to všade tam, kde nové vlaky nasadzujeme. Česká železnica má potenciál vrátiť sa na úroveň pred koronavírusovou pandémiou aj ďalej rásť,“ uviedol generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.
Počet cestujúcich sa medziročne zvýšil takmer o sedem percent. Najviac ich pribudlo v regionálnej doprave a na vybraných diaľkových linkách. Vo všeobecnosti však medzištátna doprava stagnovala. Cez hranice cestovali takmer tri milióny ľudí, teda podobný počet ako vlani.
Väčšiemu záujmu podľa ČD bránia dlhodobé výluky s obmedzením dopravy a prestupom na náhradnú dopravu. Ako podotkol hovorca ČD Petr Šťáhlavský, platí to napríklad pre ročnú výluku na trati v úseku Vsetín - Púchov. Negatívne dôsledky majú podľa neho aj ďalšie výluky, ktoré spôsobujú meškanie vlakov či už v ČR alebo okolitých štátoch. Naopak, záujem o cestovanie podľa jeho slov podporil jednak vyšší komfort pre cestujúcich v nových vlakoch, nové služby či zvýšenie cien pohonných látok. Tie zdraželi v reakcii na krízu na Blízkom východe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)