České dráhy vlani prepravili 168 miliónov cestujúcich
Je to približne o 800. 000 menej než rok predtým.
Autor TASR
Praha 5. februára (TASR) - Český národný dopravca České dráhy (ČD) vlani prepravil 168 miliónov cestujúcich, čo je približne o 800.000 menej než rok predtým. Spoločnosť si to vysvetľuje výlukami na medzištátnych linkách či lacnými pohonnými látkami. Generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec podotkol, že vlani jazdili vlaky národného dopravcu najpresnejšie za posledných desať rokov. Spoločnosť to uviedla vo štvrtok v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vlani sme vypravili 2.427.132 vlakov a tie jazdili najpresnejšie od roku 2016. Ich dochvíľnosť medziročne stúpla o 0,6 percentného bodu na 88,2 percenta. Ak by sme tolerovali takzvanú akademickú štvrťhodinku, tak sme doviezli včas alebo v tomto limite 98,5 percenta našich vlakov,“ uviedol Krapinec.
ČD vlani prepravili o niečo menej cestujúcich než rok predtým. Spoločnosť to však považuje za stabilný počet. Medzi dôvodmi, prečo nebol dopyt cestujúcich vyšší, boli podľa dopravcu nízke ceny pohonných látok a plánované alebo mimoriadne výluky na dôležitých medzištátnych linkách. Išlo napríklad o výluku na česko-nemeckom pohraničí či niekoľkotýždňové obmedzenie linky na Slovensko v dôsledku nehody cisterien s benzénom pri obci Hustopeče nad Bečvou.
Spoločnosť tiež pripomenula, že vlani pokračovala v modernizácii a do prevádzky zaradila 144 nových vozňov a lokomotív. „V diaľkovej doprave sme uviedli do prevádzky ďalších 80 vozňov ComfortJet a 20 lokomotív Siemens Vectron s rýchlosťou 230 kilometrov za hodinu,“ podotkol námestník pre osobnú dopravu ČD Jiří Ješeta. Dodal, že do Bratislavy a Budapešti vďaka tomu mohli nasadiť modernejšie Railjety.
Dopravca chce v obnove vlakov pokračovať aj v tomto roku. Od dodávateľov si prevezme posledných 36 vozňov ComfortJet, ďalších 30 lokomotív Siemens Vectron a 28 bezbariérových jednotiek RegioFox.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
