České dráhy vlani prepravili takmer 169 miliónov cestujúcich

Praha 19. februára (TASR) - České dráhy (ČD) prepravili za rok 2024 takmer 169 miliónov cestujúcich, čo je o 4,4 milióna ľudí viac než rok predtým. K výraznejšiemu nárastu došlo najmä na medzinárodných linkách. Dopravca si to vysvetľuje investíciou do nových vlakových súprav. V stredu to v tlačovej správe uviedol hovorca ČD Filip Medelský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Pre České dráhy bol uplynulý rok z hľadiska počtu prepravených cestujúcich úspešný. K nárastu došlo vo vnútroštátnej preprave a výraznejšie aj na medzinárodných linkách, kde bol nárast počtu cestujúcich v porovnaní s rokom 2023 o 12 percent a počet cestujúcich na medzinárodných linkách prekročil sedem miliónov. Tieto trendy ukazujú, že rozhodnutie masívne investovať do zaobstarania nových vozidiel regionálnej a diaľkovej dopravy bolo správne a u cestujúcich vidíme pozitívnu odozvu," priblížil generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec.



Vysoký nárast bol podľa jeho slov najmä na linkách z Prahy do Drážďan, Berlína a Hamburgu a tiež na linke spájajúcej hlavné mesto s Viedňou či s Poľskom. Práve na tieto spoje plánujú ČD nasadiť najmodernejšie súpravy ComfortJet.



Ľudia vlani vo vlakoch najväčšieho českého dopravcu precestovali medziročne o 211 miliónov kilometrov viac, priemerná vzdialenosť dosiahla 49 kilometrov, teda rovnako ako v predchádzajúcom roku.



ČD podotkli, že mohli vlani dosiahnuť ešte lepšie výsledky, ale z dôvodu ničivých septembrových povodní k tomu nedošlo. Pripomenuli, že na niekoľko dní museli byť pre poškodenie tratí prerušené spoje na hlavnom železničnom koridore do Ostravy vrátane liniek na Slovensko aj do Poľska. Na mnohých tratiach v Sliezsku bola železničná doprava zastavená niekoľko týždňov, kým sa trate podarilo opraviť.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)