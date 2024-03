České firmy bankrotom odolali, zaplatili to Česi

Praha 23. marca (TASR) - Hospodársky útlm, vysoká inflácia a rast úrokových sadzieb vyvolali vlani po celom svete vlnu bankrotov. Česku sa však táto vlna vyhla. Ekonómovia to zdôvodňujú najmä tým, že české podniky zvýšené náklady preniesli väčšinou na zákazníkov a niektoré si pritom ešte zvyšovali marže. Zároveň príliš nezvyšovali mzdy. Informoval o tom server novinky.cz.



Zatiaľ čo v Nemecku počet firemných bankrotov vzrástol vlani takmer o štvrtinu na 17.814 prípadov, v Česku vyhlásili 659 bankrotov podnikov. To bolo o štyri desiatky menej než rok predtým. Za pomerne dobrou finančnou kondíciou českých firiem je podľa hlavného ekonóma spoločnosti Cyrrus Víta Hradila to, že ich predajné ceny rástli rýchlejšie než náklady. "Firmám tak rástli ziskové marže, ktoré zostávajú na vyšších úrovniach, než bolo historicky bežné," povedal.



Na inflácii, ktorá bola v Česku v posledných dvoch rokoch jedna z najvyšších v Európe, tak mnohé podniky zarobili. "Klesal síce aj objem predaného tovaru, čo by mohlo firmy teoreticky dostať do problémov aj v situácii, keď ich ziskové marže rastú, avšak podľa dostupných indícií sa to väčšinou nedialo," doplnil ekonóm.



Hradil upozornil, že zatiaľ čo v roku 2019, teda tesne pred príchodom pandémie nasledovanej energetickou a inflačnou krízou, inkasovali české firmy približne 46 % bohatstva plynúceho z výkonu celej ekonomiky, v roku 2022 to už bolo 47 % a vlani 48 %.



"To posilňuje domnienku, že českým firmám sa počas inflačného obdobia podarilo nielen preniesť svoje zvýšené náklady na zákazníkov, ale odolali aj tlaku na rast miezd zamestnancov a z celkového ekonomického koláča si vydobyli väčší podiel, než aký im prináležal pred krízou," poznamenal Hradil.



Dokazuje to rast vybraných daní. Inkaso dane z príjmov právnických osôb vzrástlo vlani o tretinu na 201,7 miliardy Kč (7,95 miliardy eur). V porovnaní s tým reálna úroveň miezd klesla za posledné dva roky o 11 %.



"Ak by podiel firiem na bohatstve vytvorenom ekonomikou zostal na predkrízovej úrovni, boli by vlani chudobnejšie zhruba o 146 miliárd Kč, než sme pozorovali," dodal Hradil. Ide však o súhrnný údaj a konkrétna situácia bola medzi jednotlivými odvetviami a firmami odlišná. Navyše, vplyv na dobrú finančnú kondíciu niektorých, najmä menších podnikov má aj ich zapojenie sa do sivej ekonomiky.



Počas januára a februára bolo v Česku vyhlásených 114 bankrotov obchodných spoločností a podaných 155 insolvenčných návrhov. Za posledných 12 mesiacov boli bankrotom ohrozené najmä firmy v Moravskosliezskom kraji a z pohľadu odvetvia to boli podniky v oblasti dopravy a skladovania.



(1 EUR = 25,371 CZK)