České firmy čelia prudko rastúcim nákladom na prepravu tovaru

Praha 6. septembra (TASR) - České firmy čelia extrémnemu zdražovaniu prepravy tovaru. Jedna cesta nákladného kontajnera do Ázie a späť vyšla počas leta bežne na vysoké násobky cien zo začiatku tohto roka. Dramatický rast nákladov na prepravu je odrazom globálneho kolapsu nákladnej dopravy, ktorá sa nedokázala popasovať so živelnou túžbou spotrebiteľov míňať v kombinácii so striktným prístupom Číny ku koronavírusu.



Ako uviedol server E15.cz, napätie v globálnej preprave vyvrcholilo na konci prázdnin, keď ceny vzrástli na najvyššie úrovne od roku 2010. Navyše, rastú ďalej, a to doslova z hodiny na hodinu.



"Záujem o tovar z Ázie je v súčasnosti extrémny, voľných kapacít je však málo. Ceny námornej dopravy sa prudko zvýšili, v niektorých prípadoch až desaťnásobne," povedala hovorkyňa online portálu Mall.cz Pavla Hobíková.



Podobné vyjadrenia zaznievajú aj z ďalších biznisových adries. "V roku 2021 sme zaznamenali až 9-násobné zvýšenie cien námornej prepravy. V predchádzajúcich rokoch stával kontajner pár tisíc dolárov, teraz platíme aj viac než 20.000 USD (16.858 eur) za kontajner," povedal šéf textilnej firmy Alpine Pro Václav Hrbek.



Práve námorná cesta bola pritom historicky najlacnejšou možnosťou na prepravu tovaru naprieč kontinentami. "V porovnaní s obdobím pred príchodom pandémie sme teraz na 400 % pôvodných cien," zdôraznil obchodný riaditeľ divízie Air & Sea spoločnosti Gefco Martin Hrbek. Ako dodal, situácia nemá obdoby.



"Takúto situáciu sme ešte nezažili. Tlak na ceny sa síce spolu s ochladením dopytu oslabí, prepravné náklady však zostanú zrejme už trvale vyššie," uvádza šéf strojárskej firmy Atas elektromotory a podpredseda Asociácie exportérov Otto Daněk. Problémom je podľa neho najmä rýchlosť, s akou náklady vzrástli.



To potvrdzuje aj Martin Hrbek. "Pri námornej doprave sme sa dostali do situácie, keď ceny letia nahor a cenové ponuky, ktoré od lodiarskych firiem dostávame, sú platné nie niekoľko dní, ale iba hodín," povedal.



Hlavná vlna zdražovania v dôsledku nákladov na prepravu môže pritom prísť až neskôr. "Pri jesennej kolekcii Alpine Pro plánujeme zvýšenie cien pri vybraných artikloch o niekoľko percent. Zvýšené náklady na logistiku zohľadníme výraznejšie až pri jarnej kolekcii na rok 2022," dodal šéf textilky Václav Hrbek.



(1 EUR = 1,1864 USD)