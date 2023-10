České firmy nemôžu čakať na nové autá, začali kupovať jazdené

Praha 21. októbra (TASR) - Českí podnikatelia a remeselníci začali nakupovať jazdené autá. Doteraz pritom platilo, že firmy si do svojich flotíl kupujú až na výnimky nové autá, zatiaľ čo sekundárny trh ťahajú fyzické osoby. Dôvodom terajšej situácie však nie sú peniaze, ale výpadky vo výrobe áut. Informoval o tom server iDNES.cz.



"V predpandemickom období bolo neslýchané, že by si podnikatelia kupovali jazdené autá," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Aures Holdings Karolína Topolová. Firmy a samostatne zárobkovo činné osoby však v súčasnosti tvoria zhruba 15 % všetkých klientov siete autobazárov, do ktorej spadajú pobočky AAA Auto alebo bazáre Mototechna zamerané na zánovné autá do troch rokov od výroby.



Predaje jazdených áut na rozdiel od áut nových podstatne menej podliehajú výkyvom hospodárskeho cyklu," potvrdila predsedníčka českej leasingovej asociácie Jana Hanušová.



To je obrovský rozdiel oproti situácii, keď v dôsledku covidu a neskoršej vojne na Ukrajine bolo prerušených viacero dodávateľských štruktúr v autopriemysle, čo viedlo k zníženiu výroby a predĺženiu čakacej lehoty na nové autá. Výnimkou nebola ani situácia, keď zákazník čakal na dodanie vozidla viac než 1,5 roka. A takto dlho čakať si jednoducho firmy nemôžu dovoliť, dodala Topolová.



Trh jazdených vozidiel je v Česku niekoľkonásobne väčší než trh s novými autami. Ročne zmenia majiteľa osobné autá v hodnote 192 miliárd Kč (7,77 miliardy eur), povedal predseda Asociácie obchodu s jazdenými vozidlami Jiří Grund. V minulom roku išlo zhruba o 660.000 vozidiel, dodal.



(1 EUR = 24,704 CZK)