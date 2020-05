České firmy znížia výdavky na služobné cesty

Praha 10. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené finančné straty nútia české firmy šetriť, kde sa dá. Mimoriadny režim mnohým spoločnostiam zároveň ukázal, že nemusia míňať až státisícové sumy za obchodné cesty. Nahradzujú ich schôdzkami on-line, ktoré sa vzhľadom na núdzový stav stali štandardom. Navyše, ľuďom to ušetrí čas strávený cestovaním. Experti teraz očakávajú, že nepôjde o prechodný efekt, ale súčasný stav sa stane dlhodobým javom.



Trend sa týka najmä veľkých firiem. "Obmedzí ako cestovanie za biznisom v rámci štátu, tak aj medzinárodné cesty. Schôdzku uskutočnia radšej prostredníctvom videokonferencie," citoval server E15.cz Jana Řežába, zakladateľa spoločnosti Time is Ltd., ktorá analyzuje neefektivitu v komunikácii a práci firiem. "Naše údaje ukazujú, že firmy si zvykli na videokonferencie z viac než 90 %," dodal Řežáb.



S úbytkom cestujúcich za obchodom počíta aj zakladateľ vyhľadávača a predajcu leteniek Kiwi.com Oliver Dlouhý. "Biznis lety odpadnú. Veľa firiem sa naučilo fungovať na diaľku on-line. Šéfovia už nebudú ochotní platiť státisíce korún, aby manažéri lietali kvôli jednému dňu na druhý koniec sveta," povedal Dlouhý pre denník E15. Dopyt po letenkách okrem toho utlmí ich pravdepodobné zdraženie.



Trend sa však týka aj kratších ciest vlakom naprieč Českom. Tu zasa nad finančnou úsporou prevažuje úspora času. "Trendom budú pohodlné telekonferencie, na ktoré si ľudia zvykli. Namiesto štyroch hodín v dopravnom prostriedku budú komunikovať na diaľku," uviedol šéf Českých dráh Václav Nebeský.



Veľké firmy zamestnávajúce tisícky ľudí môžu na cestovnom ušetriť až desiatky miliónov korún ročne, tvrdí hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda. "Desiatky percent českých firiem obmedzia, alebo úplne zrušia vysielanie svojich zamestnancov na zahraničné cesty, obchodné alebo kongresové. Má to aj nevýhody, tie však spoľahlivo vyvážia finančné úspory a šetrnosť k životnému prostrediu," dodal. K nevýhodám okrem iného patrí to, že na diaľku sa zle a nie príliš názorne dajú usporadúvať prezentácie mechanických či priamo technologických zariadení.