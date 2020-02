Taliani hromadne rušia cesty do Česka, cestovný ruch utrpí škody

Praha 29. februára (TASR) - Českí hotelieri začínajú tvrdo pociťovať šírenie nákazy novým koronavírusom. Zákazníci z nového ohniska nákazy, Talianska, totiž hromadne rušia zájazdy. Cestovné kancelárie navyše od hotelov v dôsledku takzvaného zásahu vyššej moci žiadajú bezplatné storná. Podobnú situáciu zažili hotelieri už pri turistoch z Číny.



Na hotely nepriaznivo vplývajú najmä preventívne opatrenia spojené s koronavírusom. "Na počiatku tohto problému bolo ukončenie leteckého spojenia s Čínou," povedal pre server iDNES.cz Václav Stárek, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií ČR. Čínski turisti následne začali hromadne rušiť zájazdy a rezervácie hotelových izieb. Keďže vtedy išlo o takzvaný zásah vyššej moci, teda nepredvídateľnú a neodvrátiteľnú prekážku, boli hotely povinné umožniť im storno zadarmo.



Teraz sa opakuje podobná situácia a hotelieri začínajú počítať škody za cestujúcich z Talianska. A tieto škody podľa všetkého nebudú malé.



"Koncom februára a začiatkom marca jazdilo a jazdí do Česka pomerne dosť turistov z radov študentov - školské zájazdy a podobne," povedal Stárek. Talianske ministerstvo školstva však vydalo zákaz na cestovanie mládeže do zahraničia. České hotely tak o týchto zákazníkov prídu.



Ostražitosť talianskych turistov už pocítili niektoré hotely, ktoré sa zameriavajú práve na skupinové zájazdy zahraničných škôl. "Z Talianska nás kontaktovali niektoré cestovné kancelárie, ktoré sem študentov priamo vozia," povedal pre iDNES.cz zástupca jedného z menších pražských hotelov, ktorý si neželal byť menovaný. Ako dodal, najmä talianske štátne školy budú pravdepodobne svoje zájazdy rušiť alebo odkladať.



Navyše sa dá očakávať, že aj teraz bude väčšina stornovaných zájazdov bez poplatku. V prípade Číny to žiadal najmä server Booking.com, v súčasnosti to už od hotelierov podľa Stárka žiada niekoľko cestovných kancelárií.



Na odhad rozsahu škôd je však podľa hotelierov zatiaľ príliš skoro. "Je ťažké niečo predikovať," povedal Stárek. "Dúfajme, že je to krátkodobá záležitosť."



Cestovný ruch je na podobné prípady obzvlášť citlivý. To sa ukázalo aj počas epidémie koronavírusu SARS, ktorá práve toto odvetvie zasiahla veľmi silno. Niektoré české mestá sa pritom na cestovný ruch spoliehajú. "Napríklad Český Krumlov je veľmi závislý od ázijskej klientely," doplnil Stárek. Ako dodal, v súčasnosti hľadajú cesty, ako sa na prípadný výrazný pokles pripraviť.