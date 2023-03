České jadrové elektrárne prechádzajú z ruského na americké palivo

Praha 29. marca (TASR) - Obe jadrové elektrárne v Českej republike od roku 2024 plne prejdú z ruského na americké palivo. Oznámila to v stredu česká energetická spoločnosť ČEZ. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Staršia z dvoch českých jadrových elektrární - Dukovany prejde z paliva od ruskej firmy TVEL, ktorá patrí štátnej spoločnosti Rosatom, na palivo od Westinghouse na budúci rok. Rusko dodávalo palivo pre Dukovany od začiatku prevádzky tejto elektrárne, čo je takmer 40 rokov.



"Po vypuknutí vojny na Ukrajine v minulom roku začal ČEZ z bezpečnostných dôvodov okamžite rokovať o nájdení nového dodávateľa paliva," uviedol vo vyhlásení hovorca ČEZ Ladislav Kříž bez ďalších podrobností o finančnej stránke dohody. Dodal len, že ČEZ a Westinghouse v stredu podpísali dohodu o dodávkach paliva pre Dukovany.



Vlani v máji ČEZ podpísal tiež zmluvu o dodávkach paliva pre Temelín od roku 2024, a to s Westinghouse a francúzskym Framatome.



Westinghouse je tiež jedným z troch uchádzačov, spolu s francúzskou spoločnosťou EDF a juhokórejskou KHNP, na výstavbu nového reaktora v Dukovanoch, ktorý by ČEZ chcel spustiť v roku 2036.



ČEZ očakáva, že v budúcom roku podpíše s vybraným záujemcom zmluvu o výstavbe reaktora v hodnote niekoľkých miliárd eur.



Jadrové elektrárne sa podieľajú približne jednou tretinou na celkovej výrobe elektriny v Českej republike.