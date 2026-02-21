< sekcia Ekonomika
České letiská zaznamenali vlani rekordný rok
V minulom roku prešlo českými letiskami celkovo 19,28 milióna pasažierov, o 8 % viac než v roku 2024.
Autor TASR
Praha 21. februára (TASR) - České letiská vybavili v minulom roku viac než 19 miliónov cestujúcich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje o takmer desatinu viac. Navyše, prekonali doterajší rekord, ktorý zaznamenali v roku 2019. Informoval o tom server novinky.cz, ktorý sa odvolal na analýzu ERV cestovnej poisťovne.
V minulom roku prešlo českými letiskami celkovo 19,28 milióna pasažierov, o 8 % viac než v roku 2024. Doterajší rekordný rok 2019 prekonali letiská o 2,4 %. Výrazne sa zvýšil záujem o odlet z regionálnych letísk.
Letisko Václava Havla Praha vybavilo vlani 17,75 milióna cestujúcich. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 8,5 %. Najväčším letiskom v Česku tak prešiel prakticky rovnaký počet pasažierov ako v roku 2019.
Prekonať predcovidový rekord pomohli v minulom roku regionálne letiská. Tie síce vybavili zhruba rovnaký počet cestujúcich ako v predchádzajúcom roku, okolo 1,53 milióna, bolo to však o 49 % viac než v roku 2019.
Dlhodobo najlepšie výsledky vykazujú letiská v Brne, Ostrave a Pardubiciach. Brnianskym letiskom prešlo vlani viac než 739.000 cestujúcich. Medziročne to bolo mierne menej, avšak oproti roku 2019 o 36 % viac. Ostrava si oproti roku 2019 polepšila o 57 %. Mierny rast zaznamenala aj medziročne a počet pasažierov prvýkrát prekonal pol milióna.
Medziročný rast je evidentný aj v Českých Budějoviciach. Vlani tamojšie letisko využilo 67.000 pasažierov. Letisko v Pardubiciach vybavilo viac než 200.000 cestujúcich a oproti roku 2019 ich počet vzrástol až na dvojnásobok. Letisko zaznamenalo aj mierny medziročný rast, a to napriek tomu, že vlani od februára do začiatku júna zostalo zatvorené pre opravu dráhy.
Letisko Karlove Vary zostáva jediným regionálnym letiskom, ktoré sa na úroveň spred pandémie nevrátilo. Oproti roku 2019 tam počet cestujúcich klesol o vyše 70 %, a to najmä pre úbytok ruských klientov aj obmedzenie charterových letov. Vlani vybavilo iba 18.000 pasažierov.
V minulom roku prešlo českými letiskami celkovo 19,28 milióna pasažierov, o 8 % viac než v roku 2024. Doterajší rekordný rok 2019 prekonali letiská o 2,4 %. Výrazne sa zvýšil záujem o odlet z regionálnych letísk.
Letisko Václava Havla Praha vybavilo vlani 17,75 milióna cestujúcich. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 8,5 %. Najväčším letiskom v Česku tak prešiel prakticky rovnaký počet pasažierov ako v roku 2019.
Prekonať predcovidový rekord pomohli v minulom roku regionálne letiská. Tie síce vybavili zhruba rovnaký počet cestujúcich ako v predchádzajúcom roku, okolo 1,53 milióna, bolo to však o 49 % viac než v roku 2019.
Dlhodobo najlepšie výsledky vykazujú letiská v Brne, Ostrave a Pardubiciach. Brnianskym letiskom prešlo vlani viac než 739.000 cestujúcich. Medziročne to bolo mierne menej, avšak oproti roku 2019 o 36 % viac. Ostrava si oproti roku 2019 polepšila o 57 %. Mierny rast zaznamenala aj medziročne a počet pasažierov prvýkrát prekonal pol milióna.
Medziročný rast je evidentný aj v Českých Budějoviciach. Vlani tamojšie letisko využilo 67.000 pasažierov. Letisko v Pardubiciach vybavilo viac než 200.000 cestujúcich a oproti roku 2019 ich počet vzrástol až na dvojnásobok. Letisko zaznamenalo aj mierny medziročný rast, a to napriek tomu, že vlani od februára do začiatku júna zostalo zatvorené pre opravu dráhy.
Letisko Karlove Vary zostáva jediným regionálnym letiskom, ktoré sa na úroveň spred pandémie nevrátilo. Oproti roku 2019 tam počet cestujúcich klesol o vyše 70 %, a to najmä pre úbytok ruských klientov aj obmedzenie charterových letov. Vlani vybavilo iba 18.000 pasažierov.