České ministerstvo financií zlepšilo prognózu rastu ekonomiky

Praha 24. augusta (TASR) - České ministerstvo financií (MF) zlepšilo prognózu rastu domácej ekonomiky.



Podľa ministerstva sa hrubý domáci produkt (HDP) tento rok zvýši o 3,2 % a v roku 2022 o 4,2 %. Pôvodne počítalo s expanziou o 3,1 %, respektíve o 3,7 %.



V roku 2020 česká ekonomika pre pandémiu nového koronavírusu klesla o 5,6 %.



Ministerstvo takisto počíta v tomto roku s nárastom schodku verejných financií na 7,7 % HDP zo 6,1 % HDP v minulom roku. V roku 2022 by mal potom deficit klesnúť na 5 % HDP.



Verejný dlh by mal tento rok stúpnuť na 43,5 % HDP z 37,8 % HDP v roku 2020. V nasledujúcich rokoch bude podľa MF pokračovať v raste, v roku 2022 na 46,2 % a v roku 2024 by sa mal dostať až na 51,8 % HDP.