České obce budú môcť zakázať prenájmy prostredníctvom Airbnb

Praha 26. augusta (TASR) - Po rokoch márnych pokusov sa českým mestám a obciam rysuje možnosť ako skrotiť krátkodobé prenájmy prostredníctvom služieb typu Airbnb. Po vzore zahraničných metropol by mohli zaviesť prísne limity. V niektorých obdobiach roka by mali právo zakázať ich úplne. Počíta s tým novela zákona, ktorá po schválení českou vládou teraz smeruje do Snemovne. Informoval o tom server novinky.cz.



"Zdieľané ubytovanie často neplní svoje pôvodné poslanie, teda zdieľanie časti nehnuteľnosti, ktorú vlastník momentálne krátkodobo nepotrebuje. Už ide o bežné podnikanie," povedal námestník ministra pre miestny rozvoj Lukáš Černohorský.



Radnice by podľa návrhu mali mať možnosť určiť maximálny počet dní, počas ktorých môže prenajímateľ svoj byt ponúkať turistom. Mohli by aj stanoviť časť roka, kedy túto možnosť úplne zakážu. Podobné pravidlá platia napríklad vo Viedni, v Berlíne alebo Paríži. České mestá budú okrem toho môcť stanoviť aj minimálny počet štvorcových metrov na osobu. Ministerstvo chce tým predchádzať situáciám, keď majiteľ prenajme byt nadmernému počtu hostí. "Do 80-metrového bytu sú ubytovatelia schopní napasovať 10 ľudí," upozornila starostka mestskej časti Praha 1 Terezie Radoměřská.



Pre štát a obce sú krátkodobé prenájmy problémom aj pre ich doterajšiu zložitú kontrolu. Firmy ako Airbnb alebo Booking s úradmi príliš nekomunikovali a úsilie získavať od nich údaje v minulosti stroskotalo. Nie je tak jasné, koľko bytov slúži na ubytovanie turistov a koľko ľudí v nich prenocovalo. To komplikuje výber daní a poplatkov. "Štát kvôli tomu môže ročne prichádzať o takmer 800 miliónov Kč (31,96 milióna eur) na daniach. Navyše, obce a mestá prichádzajú zhruba o 55 miliónov Kč za rok na poplatkoch z pobytu," dodal Černohorský.



Novela zákona by to mala zmeniť. Služby budú musieť údaje pravidelne hlásiť cez pripravovaný digitálny systém eTurista. Tým Česko naplní európske nariadenie o evidencii krátkodobého ubytovania.



Jednotliví hostitelia, ktorí prostredníctvom týchto služieb inzerujú svoje byty, sa budú musieť zapísať na ministerstve pre miestny rozvoj. To im vydá registračné čísla, ktoré následne musia uvádzať pri každom inzeráte. Airbnb či Booking budú musieť kontrolovať, či tak majitelia nehnuteľností robia, ako aj to, či ich registrácia je platná.



Za porušenie pravidiel hrozí ubytovateľom pokuta do 100.000 Kč. Služby, prostredníctvom ktorých byty či izby ponúkajú, môžu dostať sankciu až 10 miliónov Kč.



Česká asociácia prenajímateľov a ubytovateľov v súkromí návrh kritizuje. Súhlasí síce so snahou zakročiť proti tým, ktorí turistov ubytovávajú nelegálne, avšak rozšírenie právomocí obcí odmieta. Podľa nej takéto kroky povedú iba k rastu počtu nelegálne prenajímaných bytov.



(1 EUR = 25,034 CZK)