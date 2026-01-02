< sekcia Ekonomika
České odvetvie priemyslu sa v decembri opäť začalo posilňovať
Autor TASR
Praha 2. januára (TASR) - V českom priemyselnom sektore sa v decembri obnovil rast. Opätovne sa začala posilňovať produkcia, nové objednávky aj zamestnanosť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index nákupných manažérov (PMI) českého priemyslu stúpol na 50,4 bodu z novembrových 48 bodov. Ak je hodnota indexu vyššia ako 50 bodov, znamená to, že odvetvie rastie. Celkové nové objednávky českých priemyselných firiem sa zvýšili prvýkrát za štyri mesiace. Nové objednávky zo zahraničia pritom vzrástli druhý mesiac v rade. Mierne sa v decembri zväčšila aj výroba a zamestnanosť sa posilnila prvýkrát za 39 mesiacov.
Ceny vstupov vzrástli na najvyššiu úroveň od mája v dôsledku vyšších nákladov na kovy a ďalšie položky. Rast výrobných cien sa však spomalil vzhľadom na tlak zo strany zahraničnej konkurencie.
Českí priemyselní výrobcovia boli v decembri optimistickí v súvislosti s výhľadom produkcie v tomto roku. Povzbudil ich totiž úspech v expanzii na nové zahraničné trhy.
