České posilňovne postupne končia, na trh nastupujú veľké reťazce

Praha 2. októbra (TASR) - Počet členov českých fitnescentier a posilňovní sa oproti letu minulého roka prepadol o tretinu, odhaduje Česká komora fitness. Zatiaľ čo časť prevádzok rieši nižší záujem pomocou streamovaných tréningov, novovznikajúce fitnescentrá sa usilujú nalákať zákazníkov na moderné stroje a inteligentné technológie. Dovoliť si to však môžu iba veľké reťazce.



Ako informoval server e15.cz, už na jar minulého roka skončila podľa odhadov Českej komory fitness každá desiata posilňovňa. Na porovnanie, podľa správy Deloitte sa v Nemecku rozhodlo svoje prevádzky zatvoriť iba 1,4 % prevádzkovateľov fitnesklubov.



"V Česku doteraz prevažovali malé prevádzky, ktoré sú náchylnejšie na kolísanie trhu, zatiaľ čo na západných trhoch väčšinu tvoria veľké siete," vysvetlil Karel Jarušek, šéf novootvorených českých pobočiek nemeckého fitness reťazca Clever Fit, ktorý má v Európe takmer tisíc prevádzok. V septembri značka odštartovala expanziu na český trh.



Na rozdiel od českých prevádzkovateľov nemecký reťazec očakáva lepšie časy. Ako povedal riaditeľ pre franšízy Clever Fitu Florian Dermühl, návrat na predpandemickú úroveň očakávajú do dvoch až troch mesiacov.



Situácia v českých prevádzkach je odlišná. "Zaznamenávame výraznú opatrnosť a minimum investícií do existujúcich prevádzok, prevádzkovatelia sa boja ďalšej vlny," uviedla riaditeľka Českej komory fitness Jana Havrdová. Navyše, výstavbu nových prevádzok komplikujú problémy s dodávkami tovaru a materiálov. "Nové fitnescentrá sa síce stavajú, investori však čelia nedostatku strojov a výraznému meškaniu dodávok," dodala.



Pandémia ovplyvnila nielen návštevnosť a počet posilňovní, ale významne zmenila dlhodobú ponuku ich služieb. Zatiaľ čo tri štvrtiny návštevníkov fitnes sa podľa prieskumu chystajú na návrat do posilňovní, zvyšku vyhovuje takzvaný hybridný model, v rámci ktorého sa cvičí z pohodlia domova vďaka streamovanému tréningu. "Online cvičenie zostane pevnou súčasťou fitnes ekosystému, ale určite nenahradí fyzickú prítomnosť ľudí na športoviskách," podotkla Havrdová.



Čiastočný prechod na online systém však menším prevádzkam neposkytuje do budúcnosti finančnú poistku. Ako povedala majiteľka pražského Domu jógy Jitka Sedlářová, evidujú 50-percentný prepad návštevnosti. "Realizovali sme aj online lekcie, ale to je iba slabá záplata pre niektorých lektorov. Pre nás je to akcia stratová a bezvýznamná," dodala Sedlářová.