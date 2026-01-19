< sekcia Ekonomika
České výrobné ceny v decembri medziročne klesli najprudšie od 2016
Ich pokles bol horší v porovnaní s očakávaním analytikov.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v Českej republike v decembri medziročne klesli o 2,1 %. Ich pokles bol horší v porovnaní s očakávaním analytikov, ktorí predpovedali, že sa oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka znížia o 0,9 %. Pokles výrobných cien sa prehĺbil po tom, ako sa v novembri oslabili o 1,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zníženie výrobných cien v Česku bolo v decembri najprudšie od septembra 2016. Hlavným motorom poklesu bolo oslabenie cien produkcie v spracovateľskom priemysle o 1,1 % po novembrovom poklese o 0,8 %. Znížili sa najmä výrobné ceny chemikálií a chemických výrobkov (-8,1 %) a motorových vozidiel, prívesov a návesov (-2 %). Výrobné ceny v ťažbe a dobývaní sa znížili o 4,2 % a v segmente dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu o 5,6 %.
Medzimesačne ceny českých priemyselných výrobcov v decembri klesli o 0,2 %, čím sa vymazal rast o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.
