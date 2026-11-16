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České výrobné ceny v októbri medziročne stúpli
Rast výrobných cien v ČR tak bol najprudší od apríla 2023, pričom bol v súlade s očakávaním analytikov.
Autor TASR
Praha 16. novembra (TASR) - Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov v Českej republike sa v októbri zrýchlilo na 4,7 % z úrovne 3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast výrobných cien v ČR tak bol najprudší od apríla 2023, pričom bol v súlade s očakávaním analytikov. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Výrobné ceny v českom odvetví spracovateľského priemyslu v októbri medziročne stúpli o 6,4 % po septembrovom raste o 5,3 %. Zvýšili sa najmä výrobné ceny základných kovov (7,1 %) a strojov a zariadení (2,2 %). Oslabili sa však výrobné ceny potravín (-3,8 %) a motorových vozidiel, prívesov a návesov (-0,2 %).
Ceny v sektore ťažby a dobývania stúpli o 3,4 % po raste o 2,6 % v predchádzajúcom mesiaci a ceny v oblasti dodávok vody, kanalizačných služieb, odpadového hospodárstva a sanačných služieb vzrástli rovnako ako v septembri o 3,9 %. Výrobné ceny elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu však klesli o 1 % po septembrovom oslabení o 1,6 %.
Medzimesačne sa české výrobné ceny v októbri zvýšili o 0,9 % po tom, ako v septembri oproti augustu stúpli o 1,2 %.
Výrobné ceny v českom odvetví spracovateľského priemyslu v októbri medziročne stúpli o 6,4 % po septembrovom raste o 5,3 %. Zvýšili sa najmä výrobné ceny základných kovov (7,1 %) a strojov a zariadení (2,2 %). Oslabili sa však výrobné ceny potravín (-3,8 %) a motorových vozidiel, prívesov a návesov (-0,2 %).
Ceny v sektore ťažby a dobývania stúpli o 3,4 % po raste o 2,6 % v predchádzajúcom mesiaci a ceny v oblasti dodávok vody, kanalizačných služieb, odpadového hospodárstva a sanačných služieb vzrástli rovnako ako v septembri o 3,9 %. Výrobné ceny elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu však klesli o 1 % po septembrovom oslabení o 1,6 %.
Medzimesačne sa české výrobné ceny v októbri zvýšili o 0,9 % po tom, ako v septembri oproti augustu stúpli o 1,2 %.