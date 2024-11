České zásobníky plynu sú naplnené na 93 %

Praha 1. novembra (TASR) - České zásobníky zemného plynu sú pred nadchádzajúcou zimou naplnené na 93 percent, uviedlo v piatok české ministerstvo priemyslu a obchodu, podľa ktorého ide o mierne nadpriemerné množstvo. Predchádzajúce dva roky bolo toto percento v rovnakom čase vyššie. Podľa šéfa rezortu Lukáša Vlčka je Česko na zimu dobre pripravené, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Členské štáty EÚ sú povinné naplniť svoje zásobníky plynu do 1. novembra minimálne na 90 percent. "K dnešnému dňu je v tuzemských zásobníkoch plynu 3240 miliónov metrov kubických zemného plynu, naplnené sú asi na 93 percent, sú teda mierne nadpriemerné," uviedol rezort.



Nižšie čísla v porovnaní s predchádzajúcim rokom vysvetlil tým, že tohtoročný september bol chladnejší než vlaňajší. Podotkol, že napriek tomu je celková spotreba v tomto roku stále nižšia než vlani. V porovnaní s minulým rokom Česko podľa ministerstva ušetrilo takmer 200 miliónov metrov kubických plynu. Pritom za rok 2023 Česi v dôsledku šetrenia spotrebovali najmenej plynu od roku 1992.



Do roku 2022 takmer všetok plyn v českých zásobníkoch pochádzal z Ruska. Odvtedy až do septembra 2023 do krajiny podľa rezortu žiaden ruský plyn neprúdil. Vlani v októbri však začal do ČR opäť prúdiť plyn cez Slovensko, ktorý je z Ruska. "Už sme dokázali, že sa bez ruského plynu obídeme a musíme teraz urobiť všetko pre to, aby to tak bolo aj v budúcnosti. Nielen pri plyne, ale aj ďalších surovinách," povedal Vlček. Podľa neho nie je morálne ospravedlniteľné, aby Česko finančne podporovalo zbrojenie ruského režimu, ktorý ČR označil za svojho nepriateľa.



Rezort pokračujúce dovozy plynu z Ruska vysvetlil tým, že ho do krajiny dovážajú súkromníci, ktorí sa riadia predovšetkým cenou. K výraznému zníženiu prepravy cez Nemecko prispel podľa ministerstva nemecký poplatok za uskladňovanie plynu, ktorý Berlín zaviedol na jeseň 2022. Na jeho odstránenie tlačili viaceré krajiny vrátane ČR, SR, Rakúska aj Maďarska. Nemecko tento rok oznámilo, že poplatok zruší. Česko od toho očakáva zníženie ceny a zvýšenie prepravy plynu cez Nemecko.