< sekcia Ekonomika
Českí a slovenskí plynári rozširujú spoluprácu vo viacerých oblastiach
Spolupráca sa netýka len oblasti plynárenstva, ale aj sektora vykurovania a chladenia, ktoré v najbližšom období výrazne ovplyvnia európske normy ako ETS 2 alebo Nariadenie o ekodizajne.
Autor TASR
Vysoké Tatry 26. septembra (TASR) - Českí a slovenské plynári rozširujú spoluprácu v oblastiach znižovania metánových emisií, vodíka či biometánu. Predseda Rady Českého plynárenskeho svazu (ČPS) Martin Slabý a prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Rastislav Ňukovič podpísali v piatok vo Vysokých Tatrách memorandum o vzájomnej spolupráci. Obaja potvrdili, že týmto dokumentom sa posilňuje dlhodobo veľmi tesná spolupráca medzi obomi zväzmi.
„Hlavným cieľom tejto spolupráce je efektívne prispievať k tvorbe a revízii právnych noriem, verejných stratégií a technických pravidiel prostredníctvom zdieľania odborných informácií a skúseností medzi nami,” priblížil Slabý. Dodal, že Česi sa zaujímajú o slovenské skúsenosti v oblasti technických pravidiel pre plynárenstvo a napríklad o to, do akej miery máme podobné názory na európsku legislatívu a smernice, ktoré máme implementovať. „Napríklad veľmi efektívne spolupracujeme v oblasti transpozície Smernice o energetickej efektívnosti budov, kde koordinujeme svoje kroky,“ vysvetlil.
Spolupráca ČPS a SPNZ by mala vyústiť do synergického efektu, kde sa signatári môžu vzájomne inšpirovať v rôznych oblastiach ako je napríklad podpora obnoviteľných plynov, či znižovanie emisii metánu. Plynárenské spoločnosti v oboch krajinách pracujú intenzívne na detekovaní a znižovaní metánových emisií. „My sme napríklad inšpirovali českých kolegov pri testovaní vodíka v plynárenskej sieti, oni sú podstatne ďalej vo výrobe biometánu. Tieto témy ukazujú, že obe krajiny myslia ozeleňovanie plynárenstva veľmi vážne,“ upozornil prezident SPNZ.
Spolupráca sa netýka len oblasti plynárenstva, ale aj sektora vykurovania a chladenia, ktoré v najbližšom období výrazne ovplyvnia európske normy ako ETS 2 alebo Nariadenie o ekodizajne. Zavedenie emisných povoleniek ETS 2 podľa Slabého určite spôsobí zdraženie plynu, verí, že to nebude viac ako o 25 percent. „Sme v tomto smere pripravení ponúknuť spoločné pozície a expertné analýzy pre zákonodarcov doma alebo v Bruseli,“ dodal Slabý.
Obe organizácie chcú rozvíjať dlhodobú spoluprácu zameranú na transformáciu plynárenského priemyslu a súvisiacich odvetví. Cieľom je spoločne prispievať k tvorbe a aktualizácii technických predpisov, právnych noriem a verejných stratégií, najmä v oblasti implementácie európskej legislatívy, znižovania emisií metánu, rozvoja vodíkového hospodárstva a využívania obnoviteľného plynu. „Vodík je beh na dlhú trať, ktorý ale musíme odbehnúť. Podstatne skôr by sme však mali mať v potrubí veľké objemy bio metánu, počítame so stovkami miliónov kubickým metrov, a ten bio metán ako domáci zdroj, ktorý si vyrobíme sami, sme sebestační a nie je ekonomicky úplne mimo realitu, je skutočne dôležitá vec,“ podotkol Slabý.
Signatári memoranda sa zaväzujú pravidelne zdieľať technické materiály a skúsenosti z pilotných projektov a koordinovať postupy medzi Českou republikou a Slovenskom s dôrazom na efektívne a udržateľné riešenia pre plynárenský priemysel, vykurovanie a chladenie.
„Hlavným cieľom tejto spolupráce je efektívne prispievať k tvorbe a revízii právnych noriem, verejných stratégií a technických pravidiel prostredníctvom zdieľania odborných informácií a skúseností medzi nami,” priblížil Slabý. Dodal, že Česi sa zaujímajú o slovenské skúsenosti v oblasti technických pravidiel pre plynárenstvo a napríklad o to, do akej miery máme podobné názory na európsku legislatívu a smernice, ktoré máme implementovať. „Napríklad veľmi efektívne spolupracujeme v oblasti transpozície Smernice o energetickej efektívnosti budov, kde koordinujeme svoje kroky,“ vysvetlil.
Spolupráca ČPS a SPNZ by mala vyústiť do synergického efektu, kde sa signatári môžu vzájomne inšpirovať v rôznych oblastiach ako je napríklad podpora obnoviteľných plynov, či znižovanie emisii metánu. Plynárenské spoločnosti v oboch krajinách pracujú intenzívne na detekovaní a znižovaní metánových emisií. „My sme napríklad inšpirovali českých kolegov pri testovaní vodíka v plynárenskej sieti, oni sú podstatne ďalej vo výrobe biometánu. Tieto témy ukazujú, že obe krajiny myslia ozeleňovanie plynárenstva veľmi vážne,“ upozornil prezident SPNZ.
Spolupráca sa netýka len oblasti plynárenstva, ale aj sektora vykurovania a chladenia, ktoré v najbližšom období výrazne ovplyvnia európske normy ako ETS 2 alebo Nariadenie o ekodizajne. Zavedenie emisných povoleniek ETS 2 podľa Slabého určite spôsobí zdraženie plynu, verí, že to nebude viac ako o 25 percent. „Sme v tomto smere pripravení ponúknuť spoločné pozície a expertné analýzy pre zákonodarcov doma alebo v Bruseli,“ dodal Slabý.
Obe organizácie chcú rozvíjať dlhodobú spoluprácu zameranú na transformáciu plynárenského priemyslu a súvisiacich odvetví. Cieľom je spoločne prispievať k tvorbe a aktualizácii technických predpisov, právnych noriem a verejných stratégií, najmä v oblasti implementácie európskej legislatívy, znižovania emisií metánu, rozvoja vodíkového hospodárstva a využívania obnoviteľného plynu. „Vodík je beh na dlhú trať, ktorý ale musíme odbehnúť. Podstatne skôr by sme však mali mať v potrubí veľké objemy bio metánu, počítame so stovkami miliónov kubickým metrov, a ten bio metán ako domáci zdroj, ktorý si vyrobíme sami, sme sebestační a nie je ekonomicky úplne mimo realitu, je skutočne dôležitá vec,“ podotkol Slabý.
Signatári memoranda sa zaväzujú pravidelne zdieľať technické materiály a skúsenosti z pilotných projektov a koordinovať postupy medzi Českou republikou a Slovenskom s dôrazom na efektívne a udržateľné riešenia pre plynárenský priemysel, vykurovanie a chladenie.