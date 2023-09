Českí developeri našli zákazníkov, ktoré potrebujú zamestnanecké byty

Praha 2. septembra (TASR) - Bežné zamestnanecké výhody vo forme stravných lístkov, príspevkov na dôchodkové pripoistenie alebo vzdelávacích kurzov už v Česku na získanie a udržanie si pracovníkov nestačia. Platí to najmä pre manažment a nedostatkové profesie. Firmy ako Agrofert, Škoda Auto, česká odnož spoločnosti Robert Bosch či zbrojárska firma STV Group musia siahať k lákavejším benefitom. V posledných rokoch k nim patrí najmä nájomné bývanie s príspevkom zamestnávateľa, pričom tento trend bude v Česku z dôvodu napätého pracovného trhu a nedostatku bytov rásť, odhaduje Hospodárska komora ČR. Informoval o tom server E15.cz.



"Perspektívnym zamestnancom ponúkneme moderné bývanie v lokalite, ktorá sa nachádza kúsok od ich pracoviska v Poličských strojárňach," povedal pre E15 Lukáš Hervert z vedenia STV Group, jediného výrobcu veľkorážovej munície v Česku. "Začiatok výstavby plánujeme na prelome septembra a októbra. Teraz tendrujeme hlavného dodávateľa. Verím, že stavebné práce stihneme do decembra 2025 tak, aby sa na začiatku ďalšieho roka mohli nasťahovať prví nájomcovia," dodal.



Projekt bytového komplexu s 32 novými bytmi, ktorý vznikne na mieste ruiny detského domova, pripravuje firma v spolupráci s mestom Polička. Na časť bytov má predkupné právo poličská radnica, ktorá ich v prípade záujmu získa iba za náklady.



Skupina STV potrebuje v Poličských strojárňach obsadiť až 50 pozícií. Podobne ako iné zbrojárske podniky v Európe a vo svete reaguje na prudko rastúci dopyt rozširovaním výroby a prijímaním nových zamestnancov. "Často je to však takmer nemožné. Hlavne v Českej republike, kde je miera nezamestnanosti dlhodobo na extrémne nízkych hodnotách. Firmy preto riešia, ako a čím by zaujali a motivovali nových pracovníkov," podotkol Hervert.



Na druhej strane poľnohospodársky a potravinársky holding Agrofert poskytuje v Česku predovšetkým svojim zamestnancom z cudziny vlastné alebo prenajaté ubytovne. "Viac než 20 bytových jednotiek má naša slovenská chemička Duslo. Slúžia v režime štartovacích bytov väčšinou dva roky, než sa pracovník stabilizuje a nájde si vlastné bývanie," uviedol hovorca Agrofertu Pavel Heřmanský.



Pracovné sily sa snaží získať a udržať si aj Škoda Auto. Ako povedala hovorkyňa automobilky Ivana Povolná, jedným zo zamestnaneckých benefitov je aj krátkodobé či strednodobé ubytovanie. Na základe kolektívnej zmluvy poskytuje firma okrem iného aj bezúročné pôžičky na kúpu bytu alebo rodinného domu.



S bývaním pomáha svojim pracovníkom aj Bosch Group ČR. "Ide o príspevky na nájom, hypotekárne programy či bezúročné pôžičky. Okrem toho prenajímame niekoľko desiatok bytov, najmä na získanie nových zamestnancov. Využitie týchto nástrojov sa líši podľa lokality," spresnil hovorca firmy Pavel Roman.



Prenájom bytov pre zamestnancov patrí v súčasnosti k najobvyklejším spôsobom personalistov, ako uspieť na trhu práce. Podľa analýzy spoločnosti Home Portal, ktorá sa zameriava na rezidenčný trh novostavieb, tvoria podniky až polovicu nájomcov v nových nájomných projektoch.



"Objavuje sa nový fenomén. Developeri majú záujem o firemnú klientelu a firmy majú stále väčší záujem platiť svojim zamestnancom za bývanie," povedal obchodný šéf Home Portal Jan Vitvera. A vzhľadom na nedostatok bytov v Česku sa tento benefit bude ďalej rozširovať.