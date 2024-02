Českí farmári prišli o miliardy, chcú dotácie v eurách

Praha 10. februára (TASR) - Časť českých poľnohospodárskych podnikov začína zisťovať, či by nebolo možné vyplácať dotácie namiesto v korunách v eurách. Podľa výpočtov českého ministerstva poľnohospodárstva totiž prišiel tento sektor minulý rok v dôsledku silnejšej koruny približne o 4 miliardy Kč (158,91 milióna eur). Balíky európskych dotácií sú totiž pre poľnohospodárov určované v eurách a až následne vyplácané v korunách, často aj o niekoľko rokov neskôr. Zvraty v kurze tak znamenali stratu až 11 % celkovej dotácie. Podľa Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu (SZIF), ktorý peniaze vypláca, by však zmena bola veľmi zložitá. Informoval o tom server iDNES.cz.



Požiadavku vznieslo vedenie Asociácie súkromného poľnohospodárstva (ASZ) a minister poľnohospodárstva Marek Výborný ho teraz preveruje. Podľa predsedu ASZ Jaroslava Šebka by zmena predstavovala najväčší prínos pre hospodárov nakupujúcich hnojivá alebo stroje od zahraničných firiem, ktorým platia v eurách. Ak by sa táto možnosť zaviedla, bol by pre dobrovoľnosť, aby si podnik mohol vybrať, v akej mene chce peniaze vyplatiť. Zároveň by sa časť poľnohospodárov jasne prihlásila k tomu, aby sa v krajine zaviedlo euro, čo je téma, ktorá v súčasnosti vládnu koalíciu rozdeľuje.



Zmena systému by mohla byť výhodná aj podľa prezidenta Agrárnej komory ČR Jana Doležala. "Len v minulom roku českí poľnohospodári prišli pre silnú korunu približne o 10 % na dotáciách, čo je skutočne veľká čiastka." Dôležité však podľa neho budú parametre opatrení.



Niektoré veľké organizácie však prípadné zmeny v dotáciách považujú za výhodu iba pre hŕstku farmárov. "Takých poľnohospodárov bude relatívne málo," domnieva sa predseda Poľnohospodárskeho zväzu ČR Martin Pýcha. Ako dodal, ľudia sú vyplácaní v korunách, väčšina vstupov sa nakupuje v korunách. Podniky by v prípade výplaty v eurách museli platiť poplatky za prevod na koruny.



Jan Šimek, predseda predstavenstva skupiny JTZE, ktorá je po Agroferte druhým najväčším poľnohospodárskym hráčom v Česku, si myslí, že pri prevode eura na koruny by mali agropodniky horšie kurzové podmienky než štát. "Na druhej strane sa za mnohé vstupy, ako sú napríklad stroje, náhradné diely alebo chémia, platí v eurách," dodal. Sám by mal radšej dotácie v korunách, nie je to však podľa neho veľký rozdiel. Mnohí českí farmári tak vnímajú možnosť príjmu v eurách iba ako politický tlak na vládu, aby sa priklonila k prechodu na európsku menu.



(1 EUR = 25,172 CZK)