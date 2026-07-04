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Českí miliardári M. Strnad a P. Tykač uvažujú o vstupe do Pirelli
Podľa mediálnych správ Michal Strnad a Pavel Tykač v uplynulých týždňoch nadviazali rokovania so Sinochemom, ktorý je s podielom 34,1 % najväčším akcionárom Pirelli.
Autor TASR
Miláno 4. júla (TASR) - Dvaja českí miliardári uvažujú o vstupe do talianskeho výrobcu pneumatík Pirelli prostredníctvom kúpy podielu od čínskeho koncernu Sinochem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Podľa mediálnych správ Michal Strnad a Pavel Tykač v uplynulých týždňoch nadviazali rokovania so Sinochemom, ktorý je s podielom 34,1 % najväčším akcionárom Pirelli. V hre je podľa týchto informácií kúpa podielu v Pirelli vo výške 10 % až 20 %. Aktuálna trhová hodnota Pirelli predstavuje približne 7,5 miliardy eur.
Strnad kontroluje približne 85 % Czechoslovak Group, zbrojárskeho koncernu, ktorý okrem iného vlastní talianske značky Fiocchi Munizioni a Armi Perazzi. Spoločnosť je kótovaná na burze v Amsterdame a jej hodnota sa odhaduje na približne 14 miliárd eur.
Pavel Tykač je jediným vlastníkom Sev.en Global Investment, energetického koncernu s aktivitami v Európe, Austrálii a USA. Jeho majetok sa odhaduje na približne osem miliárd eur.
V apríli musel Sinochem ako najväčší akcionár Pirelli akceptovať obmedzenie svojich práv. Talianska vláda sa odvolala na bezpečnostné záujmy a uplatnila zlatú akciu (Golden Power) a okrem iného stanovila, že Sinochem môže navrhnúť iba troch kandidátov na 15 miest v správnej rade a žiadny z nich neprichádza do úvahy na pozíciu generálneho riaditeľa ani predsedu správnej rady. Sinochem toto rozhodnutie právne napadol.
Koncern Pirelli so sídlom v Miláne patrí medzi popredných svetových dodávateľov v prémiovom segmente automobilových pneumatík. Spoločnosť bola založená v roku 1872, dnes pôsobí vo viac než 160 krajinách a prevádzkuje výrobné závody po celom svete. Zameriava sa na takzvané „high-value“ pneumatiky, teda výkonné a technologicky orientované produkty pre prémiové a vysokovýkonné vozidlá. Tento segment tvorí väčšinu tržieb spoločnosti.
Podľa mediálnych správ Michal Strnad a Pavel Tykač v uplynulých týždňoch nadviazali rokovania so Sinochemom, ktorý je s podielom 34,1 % najväčším akcionárom Pirelli. V hre je podľa týchto informácií kúpa podielu v Pirelli vo výške 10 % až 20 %. Aktuálna trhová hodnota Pirelli predstavuje približne 7,5 miliardy eur.
Strnad kontroluje približne 85 % Czechoslovak Group, zbrojárskeho koncernu, ktorý okrem iného vlastní talianske značky Fiocchi Munizioni a Armi Perazzi. Spoločnosť je kótovaná na burze v Amsterdame a jej hodnota sa odhaduje na približne 14 miliárd eur.
Pavel Tykač je jediným vlastníkom Sev.en Global Investment, energetického koncernu s aktivitami v Európe, Austrálii a USA. Jeho majetok sa odhaduje na približne osem miliárd eur.
V apríli musel Sinochem ako najväčší akcionár Pirelli akceptovať obmedzenie svojich práv. Talianska vláda sa odvolala na bezpečnostné záujmy a uplatnila zlatú akciu (Golden Power) a okrem iného stanovila, že Sinochem môže navrhnúť iba troch kandidátov na 15 miest v správnej rade a žiadny z nich neprichádza do úvahy na pozíciu generálneho riaditeľa ani predsedu správnej rady. Sinochem toto rozhodnutie právne napadol.
Koncern Pirelli so sídlom v Miláne patrí medzi popredných svetových dodávateľov v prémiovom segmente automobilových pneumatík. Spoločnosť bola založená v roku 1872, dnes pôsobí vo viac než 160 krajinách a prevádzkuje výrobné závody po celom svete. Zameriava sa na takzvané „high-value“ pneumatiky, teda výkonné a technologicky orientované produkty pre prémiové a vysokovýkonné vozidlá. Tento segment tvorí väčšinu tržieb spoločnosti.