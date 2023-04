Českí odborári žiadajú zvýšiť minimálnu mzdu

Praha 21. apríla (TASR) - Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS) žiada vládu o zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku júla o 1000 korún (približne 40 eur) a od januára o ďalších 1200 korún. Odborári chcú docieliť, aby jej výška bola dôstojná. V piatok to na tlačovej konferencii povedal šéf odborárov Josef Středula, ktorý sa budúci týždeň stretne s prezidentom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V prípade dvojnásobného zvýšenia by tak minimálna mzda dosiahla úroveň 19.500 korún. Naposledy sa zvyšovala vlani v januári na súčasnú úroveň 17.300 korún. Středula upozornil, že jej čistá hodnota (takmer 15.400 korún) je pod hranicou príjmovej chudoby. "Ak český zamestnanec poberá českú minimálnu mzdu, tak už je z definície chudobný," vyhlásil.



Hlavným dôvodom požiadaviek ČMKOS je podľa jej šéfa neriešená vysoká inflácia. "Tá inflácia je taká dramatická, že úplne zmenila situáciu okolo minimálnej mzdy a príjmu obyvateľov, a my nechceme, aby český zamestnanec bol ten najhorší a ten, ktorý dostane najviac na frak," vysvetlil šéf odborárov ich kroky.



Ani nimi požadované zvýšenia však podľa neho nevyvážia prepady, ktoré vysoká inflácia spôsobila. Zdôraznil, že medzi rokmi 2022 a 2023 klesla česká minimálna mzda druhým najrýchlejším tempom z krajín EÚ - o 6,2 percenta. "Všetky čísla ukazujú, že česká minimálna mzda je pekelne nízka. Tento hriech vlády je z nášho pohľadu veľmi vážny a nebezpečný," dodal Středula.



V pondelok má naplánované stretnutie s prezidentom Petrom Pavlom a v stredu s ministrom práce a sociálnych vecí Marianom Jurečkom. Budú spolu hovoriť aj o pripravovanej dôchodkovej reforme.



(1 EUR = 23.502 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)