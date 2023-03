Českí online predajcovia potravín expandujú za hranice domáceho trhu

Praha 1. marca (TASR) - Dvaja českí internetoví predajcovia potravín sa chystajú expandovať za hranice. Budú tak bojovať s najväčšími európskymi supermarketmi o zákazníkov, ktorí prišli na chuť donáške potravín do domu. Líder na českom trhu Rohlík Group sa zameria na Nemecko, zatiaľ čo jeho rival Košík mieri na východ. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zakladateľ a generálny riaditeľ Rohlíku Tomáš Čupr povedal, že sa zameral na dosiahnutie zisku v najväčšej európskej ekonomike po tom, čo odložil plány na expanziu v Taliansku, Španielsku a na ďalších trhoch, keďže inflácia a vojna na Ukrajine zhoršujú ekonomické vyhliadky.



Rohlík už uzavrel zmluvy na plniace centrá v Kolíne nad Rýnom, Essene, Berlíne a Düsseldorfe. "Európa predstavuje 1 bilión eur na trhu s potravinami. Pozeráte sa na modrý oceán," vyhlásil.



Rohlík aj jeho rival Košík, za ktorým stojí český miliardár Daniel Křetínský, sa snažia využiť modely, ktoré boli úspešné doma. Hoci je český sektor doručovania potravín svojou veľkosťou malý, rozvíjal sa rýchlejšie ako iné obchody na roztrieštenom európskom trhu, ktorý by mal v priebehu nasledujúcich štyroch rokov vzrásť na 121 miliárd USD (113,95 miliardy eur) zo súčasných 73 miliárd USD, odhaduje spoločnosť Statista.



Zatiaľ čo Rohlík stavil na Nemecko, Košík mieri na východ, plánuje vstúpiť na slovenský trh a na trh v Bulharsku. Generálny riaditeľ Ivan Utěšil uviedol tiež, že sa bude snažiť znížiť svoj podiel na českom trhu tým, že v niektorých regiónoch využije spojenie s nemeckým veľkoobchodníkom Metro, v ktorom má Křetínský významný podiel. Metro v januári oznámilo, že získalo 25-percentný podiel v spoločnosti Košík a jeho cieľom je stať sa silnejším partnerom a zlepšiť možnosti online nakupovania potravín.



Utěšil pre agentúru Reuters povedal, že v budúcnosti plánuje obrátiť pozornosť aj na iné krajiny strednej a východnej Európy. Teraz sa však sústredil na expanziu do Bulharska a na Slovensko na konci tohto a začiatku budúceho roka. "S našou stratégiou sme si istí, že budeme schopní rásť aspoň o 30 - 40 % ročne, z čoho časť bude organická a časť z expanzie," povedal.



Mnohé veľké reťazce supermarketov nemajú distribučné centrá. To podľa analytikov obmedzuje ich schopnosť rozširovať doručovacie siete a poskytuje výhodu spoločnostiam ako Rohlík a Košík, ktoré sa zameriavajú na budovanie infraštruktúry.



Rohlík už má distribučnú zmluvu s Marks & Spencer a Čupr uviedol, že spoločnosť by mohla potenciálne spolupracovať s ďalšími maloobchodníkmi.



Podľa Tomáša Karakoleva, hlavného experta spoločnosti McKinsey, firmy, ktoré sú schopné rýchlo vybudovať distribučnú sieť, aby znížili náklady a pokryli väčšie územie, s najväčšou pravdepodobnosťou uspejú na rodiacom sa trhu s donáškou potravín.



Dodal, že popredné online potravinárske obchody v strednej Európe sa pokúšajú zvíťaziť a získať podiel na lokálnom trhu, pričom začínajú najväčšími mestami a rozširujú svoju sieť, až kým nie je pokrytá krajina.



(1 EUR = 1,0619 USD)