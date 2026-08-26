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Českí poslanci prehlasovali veto prezidenta
Za hlasovalo 104 zo 176 prítomných poslancov, 72 bolo proti.
Autor TASR
Praha 26. augusta (TASR) - Českí poslanci v stredu prehlasovali veto prezidenta Petra Pavla, ktoré sa týka novely zákona o zmene rozpočtových pravidiel. Legislatívu kritizujú ekonómovia, postavila sa proti nej opozícia aj Senát a prezident prvýkrát za tejto vlády použil veto. Vládny kabinet však tvrdí, že bez novely by nemohol investovať a peniaze by, naopak, musel rezortom brať. Opozícia avizovala, že novelu napadne na Ústavnom súde ČR, informuje spravodajkyňa TASR.
Za hlasovalo 104 zo 176 prítomných poslancov, 72 bolo proti. Na prehlasovanie prezidentovho veta bolo potrebných 101 hlasov z celkových 200.
Novela zákona rozvoľní rozpočtové pravidlá - výdavky na obranu nad dve percentá HDP sa nebudú až do roku 2036 zarátavať do výdavkových rámcov, podobná výnimka bude platiť aj na niektoré strategické infraštruktúrne stavby. Okrem toho bude vláda môcť za zhoršenej bezpečnostnej situácie bez súhlasu snemovne zvýšiť výdavky rozpočtu o desať percent. V niektorých prípadoch tiež bude môcť zasahovať do rozpočtových kapitol bez súhlasu rozpočtového výboru Poslaneckej snemovne.
Podľa opozície to otvára cestu k nekontrolovateľnému utrácaniu a nebezpečnému rastu štátneho dlhu, pričom sa tak deje v čase ekonomického rastu a nízkej nezamestnanosti. Vládu obvinila, že kradne budúcnosť deťom či poškodí ďalšie generácie Čechov. Prezident v zdôvodnení svojho veta uviedol, že novela ohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií a oslabuje poslaneckú kontrolu verejných peňazí.
Premiér Andrej Babiš a ministerka financií Alena Schillerová však argumentovali, že by bolo nemožné zostaviť rozpočet na budúci rok so schodkom do 150 miliárd korún (vyše 6,2 miliardy eur) na základe doterajších rozpočtových pravidiel. Ak by sa tým vláda riadila, podľa Babiša by skolabovalo české zdravotníctvo, zastavili by sa dopravné stavby, sociálny systém by bol paralyzovaný a ČR by nemohla dať dve percentá HDP na obranu.
„A hlavne, nemohli by sme investovať. Každý, kto sa niekedy pohyboval v biznise, vie, že ak má prísť rast, musíte najskôr investovať. Inými slovami, ak máme dať rozpočty do poriadku, teraz musíme investovať,“ napísal na sociálnej sieti X.
Schillerová v plamennej debate podotkla, že zákon obhajovala už šesťkrát a bude tak robiť „až do roztrhania tela“. Zároveň kritizovala rozpočty vlády Petra Fialu, ktoré boli podľa nej klamlivé. Dodala, že sama chce pripravovať splniteľné rozpočty.
Opozičné strany už avizovali, že sa spoločne obrátia na Ústavný súd ČR. „Zasahujete do ústavného usporiadania síl v ČR, preto budeme ako všetky opozičné strany podávať ústavnú sťažnosť, lebo nám nie je jedno, kam tiahnete ČR,“ vyhlásil po hlasovaní predseda opozičnej ODS Martin Kupka. Podľa neho išlo o jedno z najdôležitejších hlasovaní tohto volebného obdobia, pretože určilo mantinely pre to, ako sa vláda bude správať.
(1 EUR = 24,099 CZK)
Za hlasovalo 104 zo 176 prítomných poslancov, 72 bolo proti. Na prehlasovanie prezidentovho veta bolo potrebných 101 hlasov z celkových 200.
Novela zákona rozvoľní rozpočtové pravidlá - výdavky na obranu nad dve percentá HDP sa nebudú až do roku 2036 zarátavať do výdavkových rámcov, podobná výnimka bude platiť aj na niektoré strategické infraštruktúrne stavby. Okrem toho bude vláda môcť za zhoršenej bezpečnostnej situácie bez súhlasu snemovne zvýšiť výdavky rozpočtu o desať percent. V niektorých prípadoch tiež bude môcť zasahovať do rozpočtových kapitol bez súhlasu rozpočtového výboru Poslaneckej snemovne.
Podľa opozície to otvára cestu k nekontrolovateľnému utrácaniu a nebezpečnému rastu štátneho dlhu, pričom sa tak deje v čase ekonomického rastu a nízkej nezamestnanosti. Vládu obvinila, že kradne budúcnosť deťom či poškodí ďalšie generácie Čechov. Prezident v zdôvodnení svojho veta uviedol, že novela ohrozuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií a oslabuje poslaneckú kontrolu verejných peňazí.
Premiér Andrej Babiš a ministerka financií Alena Schillerová však argumentovali, že by bolo nemožné zostaviť rozpočet na budúci rok so schodkom do 150 miliárd korún (vyše 6,2 miliardy eur) na základe doterajších rozpočtových pravidiel. Ak by sa tým vláda riadila, podľa Babiša by skolabovalo české zdravotníctvo, zastavili by sa dopravné stavby, sociálny systém by bol paralyzovaný a ČR by nemohla dať dve percentá HDP na obranu.
„A hlavne, nemohli by sme investovať. Každý, kto sa niekedy pohyboval v biznise, vie, že ak má prísť rast, musíte najskôr investovať. Inými slovami, ak máme dať rozpočty do poriadku, teraz musíme investovať,“ napísal na sociálnej sieti X.
Schillerová v plamennej debate podotkla, že zákon obhajovala už šesťkrát a bude tak robiť „až do roztrhania tela“. Zároveň kritizovala rozpočty vlády Petra Fialu, ktoré boli podľa nej klamlivé. Dodala, že sama chce pripravovať splniteľné rozpočty.
Opozičné strany už avizovali, že sa spoločne obrátia na Ústavný súd ČR. „Zasahujete do ústavného usporiadania síl v ČR, preto budeme ako všetky opozičné strany podávať ústavnú sťažnosť, lebo nám nie je jedno, kam tiahnete ČR,“ vyhlásil po hlasovaní predseda opozičnej ODS Martin Kupka. Podľa neho išlo o jedno z najdôležitejších hlasovaní tohto volebného obdobia, pretože určilo mantinely pre to, ako sa vláda bude správať.
(1 EUR = 24,099 CZK)