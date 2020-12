Českí poslanci schválili daňový balíček

Praha 22. decembra (TASR) - Zmeny v daniach z príjmu, ktoré v utorok schválila česká poslanecká Snemovňa, české hospodárstvo "nenakopnú," skôr pomôžu zahraničným ekonomikám. Vyplýva to z vyjadrení ekonómov, ktorých oslovil portál iDNES.cz. Ako uviedli, Česku zmeny prinesú najmä výpadok rozpočtových príjmov.



Poslanecká Snemovňa schválila v utorok daňový balíček v podobe, v akej pred necelými dvomi týždňami dorazil zo Senátu. V budúcom roku tak takzvanú superhrubú mzdu nahradia dve sadzby dane z príjmu fyzických osôb - 15 a 23 %. Pre štátny rozpočet to znamená výpadok príjmov vo výške 87,5 miliardy Kč (3,33 miliardy eur) a stratu zaznamenajú aj obce a kraje.



Zamestnanci by si mali vďaka zmenám finančne polepšiť, prakticky všetci analytici však daňový balíček hodnotia negatívne. Napríklad ekonóm Českej sporiteľne Michal Skořepa nevidí v balíčku žiadne pozitíva. "Jeho základný problém je, že pre ekonomiku nie je potrebný, prejaví sa totiž až v budúcom roku, keď sa, vychádzajúc z tohto leta, dopyt domácností pravdepodobne rýchlo oživí aj bez podobnej podpory," povedal. "Navyše je zle konštruovaný, pretože nelogicky zvyšuje čisté príjmy aj vysokopríjmovým domácnostiam," uviedol Skořepa.



"Rozdelenie bude nerovnomerné, pričom najlepšie zarábajúci ušetria mesačne tisíce, menej zarábajúci iba stokoruny," potvrdil hlavný ekonóm UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Kritizuje aj vplyv balíčka na verejné financie. "Rozpočtové príjmy štátu sa v budúcom roku skrátia takmer o 100 miliárd Kč. Nedoriešilo sa, kto a kedy tú obrovskú dieru zaplatí," povedal.



Sobíšek odhaduje, že zo 100 miliárd Kč, ktoré sa takto rozdelia medzi zamestnancov, minú domácnosti 50 až 60 miliárd Kč. "A to čiastočne za tovar z dovozu, čím pomôžu zahraničným ekonomikám," dodal.



(1 EUR = 26,303 CZK)