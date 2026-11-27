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Českí poslanci schválili mimoriadnu daň na rafinérie
Daň sa má uplatniť za tento a budúci rok, pričom iba za tento rok si ministerstvo financií od nej sľubuje príjmy vo výške 5,5 miliardy Kč.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - Český štátny rozpočet, ktorý tento rok počíta so schodkom 310 miliárd Kč (12,69 miliardy eur) a budúci rok s deficitom ešte o 76 miliárd Kč vyšším, dostane pravdepodobne malú finančnú injekciu. Poslanci v piatok schválili zavedenie mimoriadnej dane zo zvýšených marží rafinérií. Fakticky však dopadne iba na spoločnosť Orlen Unipetrol, ktorá patrí poľskej skupine Orlen a prevádzkuje rafinérie v Litvínove a Kralupoch nad Vltavou. Informoval o tom server novinky.cz.
Daň sa má uplatniť za tento a budúci rok, pričom iba za tento rok si ministerstvo financií od nej sľubuje príjmy vo výške 5,5 miliardy Kč. Vláda to zdôvodňuje rastom marží rafinérií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a situáciou na svetovom trhu s ropou. Štátu by mali rafinérie odviesť polovicu z nárastu hrubej marže oproti roku 2025.
Výnos by mal Česku pomôcť pokryť náklady na opatrenia proti drahým palivám. Tie v tomto roku pripravili štátnu kasu už o takmer sedem miliárd Kč. Vláda pritom v pondelok (23. 11.) predĺžila reguláciu cien palív a zníženie spotrebnej dane z nafty minimálne do konca roka.
Vedenie Orlenu už skôr varovalo, že mimoriadna daň podkopáva energetickú a bezpečnostnú situáciu Česka. Odvedené peniaze budú podľa spoločnosti chýbať na investície.
Česká ministerka financií Alena Schillerová však tieto obavy odmietla. „Nič nie je ohrozené a ani nemôže byť, pretože ten zisk je neočakávaný,“ uviedla pri predchádzajúcom prerokovávaní zákona. Počas piatkového vystúpenia v Snemovni ministerka uviedla, že vláda sa inšpirovala v Poľsku, ktoré zaviedlo 60-percentnú daň z mimoriadnych marží výrobcov a dovozcov pohonných látok. Aj tam sa zdanenie dotkne Orlenu, okrem neho však aj ďalších firiem.
Rozdiel je v tom, že Poľsko síce stanovilo vyššiu sadzbu dane než Česko, zdaňuje však až tú časť nárastu marží oproti roku 2025, ktorá presahuje 20 %. Česká úprava takúto hranicu neobsahuje.
Opozícii sa vládou presadzované opatrenie nepáči. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob upozornil, že firma s vyšším zdaniteľným ziskom už pri rovnakej sadzbe odvádza vyššiu daň z príjmov. „Pre ďalšie zvláštne zaťaženie musí vláda predložiť presvedčivé zdôvodnenie. Samotné zistenie, že sa niektorému odvetviu práve darí a štátnemu rozpočtu chýbajú peniaze, takýmto zdôvodnením podľa nás nie je,“ povedal. Zákon teraz pôjde na posúdenie do Senátu.
(1 EUR = 24,435 CZK)
Daň sa má uplatniť za tento a budúci rok, pričom iba za tento rok si ministerstvo financií od nej sľubuje príjmy vo výške 5,5 miliardy Kč. Vláda to zdôvodňuje rastom marží rafinérií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe a situáciou na svetovom trhu s ropou. Štátu by mali rafinérie odviesť polovicu z nárastu hrubej marže oproti roku 2025.
Výnos by mal Česku pomôcť pokryť náklady na opatrenia proti drahým palivám. Tie v tomto roku pripravili štátnu kasu už o takmer sedem miliárd Kč. Vláda pritom v pondelok (23. 11.) predĺžila reguláciu cien palív a zníženie spotrebnej dane z nafty minimálne do konca roka.
Vedenie Orlenu už skôr varovalo, že mimoriadna daň podkopáva energetickú a bezpečnostnú situáciu Česka. Odvedené peniaze budú podľa spoločnosti chýbať na investície.
Česká ministerka financií Alena Schillerová však tieto obavy odmietla. „Nič nie je ohrozené a ani nemôže byť, pretože ten zisk je neočakávaný,“ uviedla pri predchádzajúcom prerokovávaní zákona. Počas piatkového vystúpenia v Snemovni ministerka uviedla, že vláda sa inšpirovala v Poľsku, ktoré zaviedlo 60-percentnú daň z mimoriadnych marží výrobcov a dovozcov pohonných látok. Aj tam sa zdanenie dotkne Orlenu, okrem neho však aj ďalších firiem.
Rozdiel je v tom, že Poľsko síce stanovilo vyššiu sadzbu dane než Česko, zdaňuje však až tú časť nárastu marží oproti roku 2025, ktorá presahuje 20 %. Česká úprava takúto hranicu neobsahuje.
Opozícii sa vládou presadzované opatrenie nepáči. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob upozornil, že firma s vyšším zdaniteľným ziskom už pri rovnakej sadzbe odvádza vyššiu daň z príjmov. „Pre ďalšie zvláštne zaťaženie musí vláda predložiť presvedčivé zdôvodnenie. Samotné zistenie, že sa niektorému odvetviu práve darí a štátnemu rozpočtu chýbajú peniaze, takýmto zdôvodnením podľa nás nie je,“ povedal. Zákon teraz pôjde na posúdenie do Senátu.
(1 EUR = 24,435 CZK)