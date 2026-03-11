< sekcia Ekonomika
Českí poslanci schválili rozpočet s deficitom 310 miliárd korún
Autor TASR
Praha 11. marca (TASR) - Českí poslanci v stredu po vyše dvoch mesiacoch rozpočtového provizória schválili návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2026, ktorý so schodkom 310 miliárd korún (približne 12,7 miliardy eur) predložila vláda Andreja Babiša. Kým tá tvrdí, že rozpočet je po rokoch konečne realistický, podľa opozície je nezodpovedný. Opoziční politici kritizovali najmä výšku deficitu a tiež nižšie výdavky na obranu, než obsahoval pôvodný návrh predložený vládou Petra Fialu. Za súčasný návrh hlasovalo 104 zo 191 prítomných poslancov, 87 bolo proti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
