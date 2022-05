Českí seniori si na jeseň prilepšia, za celý rok sa im pridá 2500 Kč

Praha 15. mája (TASR) - Česká vláda už získala presnejšie čísla o tohtoročnej, v poradí už tretej, valorizácii dôchodkov. V dôsledku zrýchľujúcej sa inflácie sa dôchodky v septembri výnimočne zvýšia v priemere o 600 až 800 Kč (24,25 až 32,34 eura). Povedal to v rozhovore pre denník E15 český minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka.



Od januára by tak starobné dôchodky v Česku vzrástli celkovo o 2500 Kč (101,05 eura). Valorizácia vychádza zo zákona a je trvalá. Len v tomto roku zo štátneho rozpočtu ukrojí desiatky miliárd korún.



"Po (prvej mimoriadnej) júnovej valorizácii sa dôchodky tento rok zvýšia v priemere o 1800 Kč. Po (druhej mimoriadnej) septembrovej valorizácii by sme teda tento rok prekročili sumu 2400 Kč, pravdepodobne to bude viac," uviedol Jurečka.



Minister pripomenul, že zvýšenie sa v príslušnom pomere odrazí na úplne všetkých dôchodkoch, teda aj na tých, ktoré poberajú vdovy, vdovci, invalidi alebo siroty. Týka sa to aj predčasných penzií.



Niektorí analytici však predpokladajú, že druhá mimoriadna valorizácia bude vyššia, než predpokladá Jurečka. "Vzhľadom na to, že sa spočíta pandemická a vojnová inflácia, môže dôjsť k zvýšeniu dôchodkov v priemere až o 900 Kč," odhadol ekonóm Štěpán Křeček z BH Securities.



V apríli sa inflácia v Česku zrýchlila na 14,2 % z marcovej úrovne 12,7 %. Odborníci predpokladajú, že približne v polovici roka môže rast spotrebiteľských cien presiahnuť 15 %.



(1 EUR = 24,740 CZK)