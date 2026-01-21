< sekcia Ekonomika
Česko a Slovensko spoločne zrekonštruujú most na D2 cez rieku Morava
Minister dopravy ČR Ivan Bednárik o tom informoval v stredu po rokovaní s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Česko a Slovensko sa dohodli na spoločnom postupe pri rekonštrukcii hraničného diaľničného mosta na diaľnici D2 cez rieku Morava. Minister dopravy ČR Ivan Bednárik o tom informoval v stredu po rokovaní s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).
„Tiež sme sa dohodli na pokračovaní infraštruktúrnych stavieb, aby sme prepojili diaľnice v strede oboch republík - od Zlína na Púchov. Tam sa to pokúsime navrhovať a naprojektovať tak, aby sme sa stretli v čase a mieste,“ povedal Bednárik. To isté podľa českého ministra platí aj na severe od Třinca smerom na Čadcu na D3. „To sú dôležité infraštruktúrne stavby pre obe krajiny,“ podotkol.
V prípade železničnej dopravy sa dohodli na medzištátnom spojení medzi Prahou a Žilinou cez Zlín, Vsetín a Púchov. Ako Bednárik poznamenal, v železničnej infraštruktúre majú súbeh v plánovaných projektoch vysokorýchlostných tratí. Česko ich plánuje spolufinancovať v rámci PPP projektov. Experti oboch krajín majú spolupracovať pri posudzovaní možností financovať projekty z eurofondov alebo formou PPP.
Ráž pripomenul, že Slovensko má zatiaľ skúseností s PPP projektmi pri výstavbe a prevádzke diaľnic, ale na železničnej infraštruktúre ich zatiaľ nevyužilo. „Slovensko má výrazne lepšie skúsenosti s PPP projektmi na diaľnice a pripravujeme PPP projekt na mosty. Dospeli sme k dohode, že si expertné tímy budú pomáhať a vymieňať informácie,“ uviedol Ráž.
Takisto sa podľa neho dohodli na spoločných postupoch v rámci Európskej únie. „Hlavne sme hovorili o možnom obmedzení procesov EIA (posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie - pozn. TASR) v infraštruktúrnych projektoch štátu,“ priblížil Ráž. Bednárik podľa neho navrhol začať pracovať na európskej úrovni na podpore železničnej nákladnej dopravy.
