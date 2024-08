Česko by malo uhlie utlmiť až o 10 - 15 a viac rokov, myslia si Česi

Praha 19. augusta (TASR) - Česko by malo utlmiť ťažbu uhlia o desať až 15 alebo viac rokov. Myslí si to takmer 60 percent Čechov. V prieskume agentúry STEM/MARK tiež uviedli, že za najzávažnejší následok útlmu uhlia považujú výrazné zdraženie energií. Výsledky prieskumu o českej energetickej koncepcii zverejnila agentúra v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Za primeraný časový horizont na útlm Česka od uhlia považuje 32 percent ľudí viac než 15 rokov a podľa 27 percent respondentov je to obdobie medzi desiatimi a 15 rokmi. Argumentujú tým, že štát nemá za uhlie náhradu. Približne štvrtina je za rýchlejší útlm, a to najmä z dôvodu znečisťovania životného prostredia.



Z prieskumu podľa Tomáša Rycheckého z agentúry STEM/MARK vyplýva, že česká verejnosť v kontexte energetickej krízy a situácie na medzinárodnej scéne zatiaľ uhlie považuje za jeden zo stabilných a potrebných zdrojov v ČR. "Hoci dáta ukazujú, že Česi vnímajú budúci prechod k bezemisnej energetike a náhradu uhlia za obnoviteľné a jadrové zdroje ako nevyhnutný, v súčasnej chvíli to nepovažujú za rýchlo realizovateľné," povedal Rychecký.



Osem z desiatich opýtaných si myslí, že Česko by vo výrobe energií malo zostať sebestačné. Nákup elektriny zo zahraničia považuje 75 respondentov za finančne náročný a sedem z desiatich ľudí sa obáva, že by to mohlo oslabiť konkurencieschopnosť českej ekonomiky.



Štátna energetická koncepcia, ktorú Česko pripravuje, počíta do budúcnosti s tým, že základom českej energetiky budú jadrové a obnoviteľné zdroje. Takmer polovica respondentov to považuje za dostatočné riešenie situácie, ale zároveň si myslí, že by si ČR zatiaľ mala ponechať aj uhoľné elektrárne.



Na výskume agentúry STEM/MARK, ktorý sa uskutočnil od 15. do 22. mája, sa zúčastnilo 1030 osôb starších než 18 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)