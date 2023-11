Česko chce do desiatich rokov dostavať základnú diaľničnú sieť

Praha 10. novembra (TASR) - Česko za rok 2023 sprevádzkuje viac ako 70 kilometrov ciest a diaľnic, rozostavaných bude ďalších 210 kilometrov. Podľa šéfa Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) Radka Mátla je to číslo, ktoré v histórii Česka nemá obdobu. V budúcom roku plánujú otvoriť rekordných 147 kilometrov nových úsekov a zároveň za roky 2023 a 2024 rozostavajú takmer 240 kilometrov ďalších. Týmto tempom chcú základnú diaľničnú sieť dostavať do desiatich rokov. V piatok to uviedol Mátl na brífingu s českým ministrom dopravy Martinom Kupkom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tento rok patril k najintenzívnejším v oblasti výstavby diaľničnej aj cestnej infraštruktúry. Nielenže sa podarilo otvoriť 27 kilometrov štvorprúdových úsekov diaľnic a ciest prvej triedy, ale podarilo sa tiež začať stavbu viac než 80 kilometrov nových úsekov," vyzdvihol minister.



Aktuálna rozostavanosť je podľa neho rekordná a rovnako intenzívny avizoval aj budúci rok. "Bude rekordný čo do počtu otvorených nových kilometrov diaľnic, tých bude viac než 118, ale zároveň spustíme výstavbu ďalších 93 kilometrov nových diaľničných úsekov," spresnil Kupka. Stavať sa začne na významných úsekoch českej diaľničnej infraštruktúry, napríklad na Pražskom okruhu či diaľnici D35, D6 či D3.



ŘSD bude mať v budúcom roku podľa Mátla rekordne vysoký rozpočet, a to 78 miliárd korún (približne tri miliardy eur). "To je skutočne rekordný rozpočet na to, aby sme dokázali dostavať diaľničnú sieť. (...) Na konci tohto roka bude v Česku rozostavaných viac než 210 kilometrov nových úsekov diaľnic, čo je rekordné číslo, ktoré nemá v histórii ČR obdoby," zdôraznil Mátl.



Cieľom ŘSD je podľa jeho slov splatiť historický dlh, ktorým je chýbajúca základná diaľničná sieť ČR, v ktorej je potrebné dostavať ešte asi 650 kilometrov. Verí, že v tempe, aké je teraz nastavené, ju dokončia do desiatich rokov.



Rekordné investície do dopravnej infraštruktúry však prehĺbia zadlženie Česka. Bez toho by stavby nebolo možné realizovať, myslí si šéf rezortu dopravy. Podľa neho platí, že investície umožnia ďalší reštart českej ekonomiky. "Bez toho, aby sme investovali, nebudeme schopní odstrániť bariéry v rozvoji mnohých regiónoch," vysvetlil Kupka a dodal, že splácanie infraštruktúrneho dlhu má z hospodárskeho hľadiska zmysel aj na úkor vyššieho zadlženia štátu.



(1 EUR = 24,555 CZK)







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)