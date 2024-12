Česko chce odložiť emisné povolenky na dopravu a bývanie

Praha 17. decembra (TASR) - Česko sa pokúsi zmeniť v Európe už schválené pravidlá na rozšírenie systému emisných povoleniek. Tie by sa od roku 2027 mali vzťahovať aj na osobnú dopravu alebo bývanie. Česká vláda teraz od ďalších členských štátov Európskej únie chce, aby odsúhlasili ich odloženie minimálne o jeden rok. Okrem toho chce zabezpečiť aj to, aby cena povoleniek v budúcnosti skokovo nerástla. Informoval o tom server novinky.cz.



"Musíme zreálniť ekologické ciele, aby nemali negatívny vplyv na celú ekonomiku," vyhlásil v pondelok (16. 12.) český premiér Petr Fiala. "Ak by sa tak nestalo, je tu riziko zvýšených nákladov pre domácnosti, priemysel aj podnikateľov," dodal.



Dohodnuté pravidlá počítajú s tým, že emisné povolenky, ktoré teraz platia napríklad elektrárne a priemyselné podniky, sa začnú vzťahovať aj na ďalšie odvetvia. Mali by pod ne spadať napríklad domáce kotly na fosílne palivá a zohľadnené by mali byť aj v cenách pohonných látok na čerpacích staniciach. Rozšírený systém začne platiť od roku 2027.



V praxi by to znamenalo, že domácnostiam odkázaným na uhoľné kotly sa vykurovanie zdražie a rovnako tak napríklad vzrastú ceny benzínu a nafty. Podľa odhadov analytikov by to napríklad v prípade uhlia mohlo znamenať zvýšenie cien zhruba o tretinu. Ekonómovia však varovali, že hodnota povolenky bude po jej zavedení rásť, takže zdražovanie môže byť ešte citeľnejšie.



Česko bude navrhovať, aby systém platil až od roku 2028, prípadne sa s ním začalo ešte neskôr. Odklad chce využiť na presadenie ďalších zmien. "Malo by sa zjednodušiť a vyjasniť, akým spôsobom sa emisná povolenka bude obchodovať," povedal český minister životného prostredia Petr Hladík. Podľa českej vlády by mali existovať jasnejšie pravidlá na výpočet ceny emisnej povolenky. Hladík tým chce docieliť stabilnejšie a predvídateľnejšie prostredie.