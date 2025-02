Česko chce zaraziť divoké úroky

Praha 22. februára (TASR) - Neobmedzený "klondike" pre niektorých poskytovateľov spotrebiteľských úverov v Česku by mal skončiť. Až doteraz si najmä pri malých pôžičkách nechali poskytovatelia vracať aj šesťnásobok poskytnutej sumy. České ministerstvo financií to chce od budúceho roka zmeniť tým, že nastaví hranice pre to, koľko ľudia na úrokoch zaplatia. Podľa expertov to na jednej strane môže dostať z trhu nekalé spoločnosti, na druhej strane však aj viesť k rozvoju nelegálneho trhu. Informoval o tom server novinky.cz.



Zmeny súvisia podľa ministerstva s európskou smernicou, ktorá od členských štátov žiada, aby náklady na splácanie takýchto pôžičiek neboli príliš vysoké. "Preto navrhujeme stropovanie, ktoré by spotrebiteľovi už počas uzatvárania zmluvy umožnilo vyhodnotiť, či úver nie je neprimerane drahý," uviedlo ministerstvo financií. Zmenu chystá v novele zákona o spotrebiteľskom úvere, pričom návrh úprav teraz poslalo do pripomienkového konania.



Spotrebiteľské úvery, ktoré nie sú určené na bývanie, by sa mali rozdeliť do dvoch skupín. Pri dlhodobých, alebo tých s vyššími čiastkami, sa bude celková maximálna splatená čiastka riadiť ročnou percentuálnou mierou nákladov (RPMN).



V prípade druhej skupiny, mikropôžičiek do 20.000 Kč (797,38 eura) s maximálnou splatnosťou pol roka, sa potom maximálne náklady stanovia pevnou čiastkou, ktorá má byť súčtom paušálu 2000 Kč a čiastok odvodených od základnej úrokovej sadzby centrálnej banky, výšky pôžičky a doby splácania úveru. Ministerstvo dva režimy odôvodňuje tým, že aj pri krátkodobých úveroch s nižšími čiastkami vznikajú náklady napríklad na posúdenie toho, či žiadateľ dokáže úver splácať.



"Je to revolučné opatrenie. Podľa nás sú stropy nastavené dobre," okomentoval návrh Daniel Hůle z organizácie Člověk v tísni. Podľa neho je potrebné, aby boli dostatočne vysoko, čo umožní poskytovať pôžičky aj chudobným ľuďom, ktorí potrebujú menej peňazí a ktorým by inak poskytovatelia úverov vzhľadom na vyššie riziko mohli úver odmietnuť.



Súčasne však stropy nie sú také vysoké, aby boli pre záujemcov o úvery likvidačné. Umožnia tak dostať z trhu niektoré nebankové spoločnosti, ktoré požičiavali za príliš vysoké úroky. Podľa minuloročného porovnania organizácie Člověk v tísni chceli niektoré firmy za úver vo výške 50.000 Kč zaplatiť dokonca až 300.000 Kč.



Podobný názor ako Hůle má aj Hynek Kalvoda z Asociácie občianskych poradní. Súčasne však varoval, že časť pôžičiek sa môže presunúť mimo regulovaného trhu.



Riziká vidí aj Jiří Hauptmann z Asociácie poskytovateľov nebankových úverov, podľa ktorého napríklad cenové stropy nezohľadňujú vyššie náklady nebankových poskytovateľov. "Tí nemajú prístup k financiám od spotrebiteľov, ale ich získavajú na finančných trhoch za náklady 10 až 15 % ročne. Zároveň pracujeme s výrazne rizikovejšími zákazníkmi," poznamenal. Aj podľa neho hrozí, že sa začne rozmáhať nelegálny trh s úvermi.



V návrhu môžu ešte v pripomienkovom konaní nastať zmeny a musia ho schváliť poslanci. Vzhľadom na to, že sa v Česku blížia voľby, je možné, že sa ho nepodarí schváliť v tomto volebnom období. Potom bude veľa závisieť od budúcej vlády.



(1 EUR = 25,082 CZK)