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Česko daňovo zvýhodní investorov do startupov
Dôvodom na zmenu je fakt, že krajiny podobnej veľkosti ako Česko majú aj päťnásobne viac startupov, a tým súvisiacich výhod pre štát.
Autor TASR
Praha 29. augusta (TASR) - Ak niekto v Česku investuje do cudzieho startupu, teda novej inovatívnej firmy, môže si túto investíciu vo výške až 5 miliónov Kč (207.056 eur) uplatniť ako odpočet od základu dane. Počíta s tým návrh zákona z dielne ministerstva financií a ministerstva priemyslu a obchodu. Cieľom je podporiť rozvoj startupov. Informoval o tom server novinky.cz.
„Samozrejme, odpočet z titulu investície si nebudú môcť uplatniť tie osoby, ktoré sú nejakým spôsobom s firmou spojené, teda zakladatelia, súčasní podielnici, zamestnanci a tak ďalej,“ spresnila ministerka financií Alena Schillerová.
Druhým krokom ako prilákať a udržať perspektívny startupový biznis v Česku bude predĺženie daňového uplatnenia straty zo súčasných piatich na sedem rokov. „Tieto kroky majú potenciál zaradiť Česko medzi startupové veľmoci, čo v dnešnom svete môže znamenať miliardové príjmy do štátneho rozpočtu. Preto nemá zmysel vyčkávať a preto chceme, aby zákon začal zlepšovať život v Česku už na budúci rok,“ dodala Schillerová.
Ministerka odhaduje, že podpora sa spočiatku bude týkať stoviek startupov. Na daňových úľavách tak pôjde o čiastky v stovkách miliónov korún.
Dôvodom na zmenu je fakt, že krajiny podobnej veľkosti ako Česko majú aj päťnásobne viac startupov, a tým súvisiacich výhod pre štát. Cieľom podľa predkladateľov je, aby šikovní ľudia, ich originálne nápady a dynamicky rastúce firmy zostávali v Česku, zamestnávali ľudí, investovali a platili v krajine dane.
(1 EUR = 24,148 CZK)
„Samozrejme, odpočet z titulu investície si nebudú môcť uplatniť tie osoby, ktoré sú nejakým spôsobom s firmou spojené, teda zakladatelia, súčasní podielnici, zamestnanci a tak ďalej,“ spresnila ministerka financií Alena Schillerová.
Druhým krokom ako prilákať a udržať perspektívny startupový biznis v Česku bude predĺženie daňového uplatnenia straty zo súčasných piatich na sedem rokov. „Tieto kroky majú potenciál zaradiť Česko medzi startupové veľmoci, čo v dnešnom svete môže znamenať miliardové príjmy do štátneho rozpočtu. Preto nemá zmysel vyčkávať a preto chceme, aby zákon začal zlepšovať život v Česku už na budúci rok,“ dodala Schillerová.
Ministerka odhaduje, že podpora sa spočiatku bude týkať stoviek startupov. Na daňových úľavách tak pôjde o čiastky v stovkách miliónov korún.
Dôvodom na zmenu je fakt, že krajiny podobnej veľkosti ako Česko majú aj päťnásobne viac startupov, a tým súvisiacich výhod pre štát. Cieľom podľa predkladateľov je, aby šikovní ľudia, ich originálne nápady a dynamicky rastúce firmy zostávali v Česku, zamestnávali ľudí, investovali a platili v krajine dane.
(1 EUR = 24,148 CZK)