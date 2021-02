Česko dosiahlo najvyšší januárový rozpočtový schodok v histórii

Praha 2. februára (TASR) – Hospodárenie českej vlády skončilo v prvom mesiaci tohto roka v deficite viac než 31 miliárd Kč. To je najvyšší januárový deficit štátneho rozpočtu od vzniku Českej republiky.



Podľa informácií českého ministerstva financií, na ktoré sa odvolal server novinky.cz, rozpočtový schodok dosiahol v januári 31,5 miliardy Kč (1,21 miliardy eur). Na porovnanie, v januári minulého roka predstavoval deficit 8 miliárd Kč.



Najväčšiu položku rozpočtu tvorili výdavky na dôchodky vo výške 44,7 miliardy Kč. To je o 770 miliónov Kč viac než pred rokom. Na dani z pridanej hodnoty vybral český štát v januári 29,46 miliardy Kč. To je o 2,84 miliardy Kč menej než v januári minulého roka.



Od tohto roka sa zvýšil podiel obcí a krajov na príjmoch z takzvaných zdieľaných daní. Medzi ne patria napríklad DPH alebo dane z príjmov právnických a fyzických osôb. V ďalších mesiacoch sa príjmy štátu prepadnú aj v dôsledku nižšieho zdanenia príjmov ľudí po zrušení superhrubej mzdy. Rozpočet schválený so schodkom 320 miliárd Kč s tým zatiaľ nepočíta.