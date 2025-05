Česko dotuje ceny energií nízkopríjmovým rodinám

Bratislava 15. mája (TASR) - Česká republika má funkčný program nárokovateľných dotácií na vysoké ceny energií, z ktorého dostane financie každý, ktorého náklady na bývanie vrátane energií sú vyššie ako 30 % čistých príjmov. V Maďarsku zasa dotované nízke ceny energií obmedzili iba po určitú hranicu spotreby. Na stredajšej (14. 4.) konferencii organizovanej Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) o tom informovali ekonómom Petr Bartoň a odborník na energetiku Balázs Feldsmann. Na Slovensku sa zatiaľ adresné dotovanie energií iba pripravuje.



„Toto nie je nič, čo by sa teraz vytvorilo, to funguje už desať, 15 rokov, dávno pred energetickou krízou,“ priblížil Bartoň. Výška príspevku však nie je neobmedzená a štát stanovil normatívy, nad ktoré sa už pre jednotlivé typy domácností dotácie nepreplácajú. Domácnosť tak dostane od štátu preplatené náklady nad 30 % čistých príjmov, ale najviac po stanovený strop. Podľa Bartoňa ide o najlepší spôsob podpory nízkopríjmových obyvateľov, najmä preto, že nárok po splnení kritérií už nikto neposudzuje a politici na výšku príspevkov nemajú vplyv.



V Maďarsku sa podľa Feldsmanna vydali pri dotáciách cien energií podobnou cestou, akú na Slovensku presadzovala strana SaS. Štát stanovil hranicu spotreby plynu či elektriny, po ktorú platia domácnosti dotované nízke ceny energií, no nad hranicou 2523 kilowatthodín ročne u elektriny a 1729 metrov kubických plynu platia ceny aj osemnásobne vyššie. „Okamžite prebehla veľmi rýchla svižná adaptácia zo strany domácností, ktoré sa samozrejme logicky snažili zostať pod tou prahovou hodnotou,“ uviedol Feldsmann.



Bartoň ale plošné stropovanie cien kritizuje. Ceny sa podľa neho nesmú ovplyvňovať a riešením je zvýšiť príjmy ohrozených skupín. Aj Česko počas energetickej krízy okrem automatu na príspevky nízkopríjmovým domácnostiam umele znižovalo ceny energií, no podľa ekonóma tak štát posiela peniaze aj tým, ktorí ich nepotrebujú. Feldsmann zasa upozornil na fakt, že niekto dotované ceny pre domácnosti nakoniec zaplatiť musí a v prípade Maďarska na to doplácajú vysokými cenami energií a stratou konkurencieschopnosti stredné a veľké firmy.



Slovensko v posledných rokoch využilo memorandum o spolupráci so Slovenskými elektrárňami a dohodlo s touto firmou dodávky elektriny pre domácnosti za výrazne nižšie ako trhové či regulované ceny. V prípade plynu štát stanovil maximálnu cenu pre domácnosti a rozdiel do výšky stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví plynárom prepláca. Od budúceho roka vláda sľubuje prechod od plošného dotovania na adresné iba pre nízkopríjmové domácnosti.